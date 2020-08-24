Самые интересные факты о вине
Вино издавна считается напитком богов, который был очень популярным на Олимпе. В современном мире оно стало неотъемлемой частью общества, покорив своими неповторимыми ароматом и вкусом.
С каждым годом вино становится все более востребованным, завоевывая сотни тысяч поклонников во всем мире. 24 канал рассказывает самые интересные факты о вине.
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Интересно о вине
- "Колыбелью" вина по праву считается Грузия. Археологи установили, что первое вино было произведено в 6-ом тысячелетии до нашей эры. Грузины превратили виноградный сок в вино, спрятав его на зиму под землей. Квеври (керамический сосуд, похожий на амфору, но без ручек), в котором оно хранилось, мог оставаться под землей до 50 лет.
- Вино издавна считалось напитком для представителей высшего общества. Это связано с его неповторимым ароматом, разнообразием вкусов и пользой для организма.
- В состав виноградного вина входит 600 органических и неорганических веществ.
Вино помогает избежать многих болезней / Фото Unsplash
- Вино оказывает благотворное влияние на организм человека. По мнению ученых из разных стран, оно повышает уровень антиоксидантов в крови, помогает избежать атеросклероза, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера, инсульта.
- Бокалы для белого и красного вина различаются. Так, для белых вин подойдет вытянутая форма бокала, а для красных – более округлая форма. На вкус влияет не только температура вина, но также диаметр чаши и толщина стекла.
- Не все вина со временем становятся лучше и качественнее – многие из них сразу готовы к употреблению, их лучше пить молодыми.
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- В обществе бытует мнение, что белое вино подают к рыбе, красное – к мясу. На самом деле, к красному мясу отлично подойдет красное вино, к белому – белое, к "розовой" еде (к примеру, лосось) – розовое вино. Розовое вино в целом считается очень гастрономичным, его можно сочетать с огромным количеством блюд.
Еда не должна искажать вкус вина | Фото Unsplash
- Многие считают, что чем дороже вино – тем лучше. Действительно, элитные вина в большинстве своем прекрасны, однако отличные, питкие и качественные вина также можно приобрести за вполне разумные деньги. Важно понимать, что в стоимость вина входят затраты на рабочую силу, производство, дубовые бочки, упаковку, дизайн этикетки, рекламы.
- По мнению датских исследователей, чем больше вина употребляет человек – тем дольше он живет.
- Много лет люди уверены, что именно шоколад – идеальная компания для вина. Однако это не так, ведь он, как и сладкие фрукты, может исказить истинный вкус вина.
- Пробки для вина бывают не только корковыми, но также из пластика, стекла или металла. Натуральная пробка нужна для топовых вин с потенциалом к длительной выдержке, для остальных же отлично подходят и другие виды. Альтернатива натуральному корку не является обязательным признаком масс-маркета. В последнее время металлические пробки screw cap используются в том числе и для достаточно дорогих, но не выдержанных вин, таким образом сохраняется их яркая, свежая и насыщенная ароматика.
- Среди ценителей вина – тысячи известных людей. К примеру, королева Великобритании Елизавета II, голливудские актеры Джонни Депп, Дрю Бэрримор, Хью Джекман, супруга британского принца Гарри, экс-актриса Меган Маркл. А знаменитая кинодива Мерилин Монро любила шампанское.
Многие знаменитости из-за любви к вину стали виноделами / Фото Unsplash
- В каждой бутылке игристого вина находится 49 миллионов пузырьков. Изначально они считались побочным эффектом брожения, однако во второй половине XVII века их появления стали добиваться специально.
- Известный химик Луи Пастер утверждал, что вино – самый здоровый и самый гигиеничный из всех напитков.
- Некоторые знаменитости настолько влюблены в вино, что даже стали известными виноделами. Среди них – известные французские актеры Пьер Ришар и Жерар Депардье, английский музыкант Стинг, голливудские звезды Анджелина Джоли и Брэд Питт, Антонио Бандерас, режиссер Фрэнсис Форд Коппола и другие.