Вино "из коробки": развенчан громкий винный миф
"Что? Вина в пакетах?", – спросите вы, молниеносно вспоминаете, как обходите стороной этот товар на полках супермаркетов. Такая реакция обусловлена присутствием на рынке крепленых вин низкого качества в картонных пакетах.
Но сегодня многие мировые производители выпускают весьма приличные вина и в bag-in-box. Что же такое bag-in-box – рассказывает "Сомелье в зеленых штанах".
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Почему такой форматк упаковки стоит нашего внимания?
- Благодаря герметичному кранику вино после разлива может храниться гораздо дольше (до 6 недель), чем в откупоренной стеклянной бутылке.
- Вино в bag-in-box обойдется вам значительно дешевле, чем в стекле.
- Транспортировать bag-in-box значительно удобнее, чем ящик бутылок.
- Формат bag-in-box помогает производителям решать экологические вопросы, связанные с выбросом углерода. Чем больше загружена машина, тем больше топлива она сжигает. К тому же все детали bag-in-box подвергаются вторичной переработке.
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Иллюстрация / "Сомелье в зеленых штанах"
Из минусов можем отметить несколько пунктов:
- Bag-in-box не подходят для выдержки вин.
- Вино в такой таре необходимо охлаждать в холодильнике заранее, ведь "холодная рубашка" на bag-in-box просто "не сядет", и в ведерко его тоже не поставишь.
- Выбор вин в bag-in-box пока невелик, поэтому если вы любите каждый раз пробовать что-то новенькое, могут возникнуть некоторые трудности.
"Сомелье в зеленых штанах" желает вам уютных вечеров и веселых посиделок с родными в компании хороших вин!