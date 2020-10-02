"Что? Вина в пакетах?", – спросите вы, молниеносно вспоминаете, как обходите стороной этот товар на полках супермаркетов. Такая реакция обусловлена присутствием на рынке крепленых вин низкого качества в картонных пакетах.

Но сегодня многие мировые производители выпускают весьма приличные вина и в bag-in-box. Что же такое bag-in-box – рассказывает "Сомелье в зеленых штанах". Читайте Как правильно использовать вино в кулинарии: важные советы В отличие от обычных пакетов, bag-in-box представляет собой картонную коробку с герметичным краном, внутри которого находится мешочек из пищевой фольги и полиэтилена. Почему такой форматк упаковки стоит нашего внимания? Благодаря герметичному кранику вино после разлива может храниться гораздо дольше (до 6 недель), чем в откупоренной стеклянной бутылке.

(до 6 недель), чем в откупоренной стеклянной бутылке. Вино в bag-in-box обойдется вам значительно дешевле , чем в стекле.

, чем в стекле. Транспортировать bag-in-box значительно удобнее , чем ящик бутылок.

, чем ящик бутылок. Формат bag-in-box помогает производителям решать экологические вопросы, связанные с выбросом углерода. Чем больше загружена машина, тем больше топлива она сжигает. К тому же все детали bag-in-box подвергаются вторичной переработке. Интересно Ужин с вином: 5 удачных сочетаний от эксперта

Иллюстрация / "Сомелье в зеленых штанах" Из минусов можем отметить несколько пунктов: Bag-in-box не подходят для выдержки вин.

вин. Вино в такой таре необходимо охлаждать в холодильнике заранее , ведь "холодная рубашка" на bag-in-box просто "не сядет", и в ведерко его тоже не поставишь.

, ведь "холодная рубашка" на bag-in-box просто "не сядет", и в ведерко его тоже не поставишь. Выбор вин в bag-in-box пока невелик, поэтому если вы любите каждый раз пробовать что-то новенькое, могут возникнуть некоторые трудности. "Сомелье в зеленых штанах" желает вам уютных вечеров и веселых посиделок с родными в компании хороших вин!