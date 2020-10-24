Если на вечер запланировали приготовить вкусную баранину, то нужно заранее определиться с вином. Сомелье уверяют, что к мясу подойдет не только красное, но и белое.

Lacoste Borie Pauillac

Это вино происходит из плодородного региона Пойяк во Франции. Попробовав его, вы почувствуете нотки фруктов и пряностей. Цена около 33 долларов. Подойдет к любому виду баранины, рекомендует The Spruce Eats.



Lacoste Borie Pauillac / Фото Vins-fins

Marqués de Riscal Reserva

Производят его в Испании в регионе Риоха из сорта красного винограда Темпранильйо. Стоит бутылка вина меньше, чем 20 долларов. У него элегантный вкус и рекомендуют подавать с фаршированной ножкой барана.

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Marqués de Riscal Reserva / Фото Amigosderiscal

SHABO Cabernet Reserve

Запеките баранину, купите это красное сухое вино – и ваши гости будут в восторге. Вы почувствуете насыщенные ноты черной смородины, вишни и спелых слив в аромате и приятные, округлые танины во вкусе. Цена бутылки – 170 грн.





SHABO Cabernet Reserve / Фото SHABO

Le G de Chateau Guiraud

Любите белое вино? А как вам это классическое белое из Бордо? Оно изготовлено из смеси винограда Совиньон Блан и Семийон. В аромате ощущаются цитрусовые ноты, в которых преобладает грейпфрут. Le G от Chateau Guiraurd стоит около 20 долларов.

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Le G de Chateau Guiraud ​/ Фото Luding

Layer Cake Shiraz

Это вино насыщенного красного цвета, потому что производится из темного сорта винограда Шираз. Вкус пряный и будет вкусно сочетаться с бараньими отбивными. Его цена 13 долларов.



Layer Cake Shiraz / Фото Shopsk

Rocca delle Macie Chianti Classico Famiglia Zingarelli

Это замечательное итальянское красное вино, как и любое Кьянти, хорошо подходит к мясу. Его цена около 16 долларов. В нем чувствуется приятная фруктовость, которая обязательно понравится каждому за столом. Оно средней прочности, сухое, поэтому советуют подавать к баранине на гриле.

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Rocca delle Macìe Famiglia Zingarelli / Фото Vinumlector