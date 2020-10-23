Барбекю – это еда, которая готовится долго, при невысокой температуре на углях. Так она становится почти копченой и имеет очень насыщенный вкус и аромат дыма, который легко может начать доминировать в блюде. Поэтому необходимо избегать легких деликатных вин и подбирать соответствующее "сильное" вино в зависимости от вида продуктов и соусов.

Подбирайте похожие по насыщенности, остроте, кислоте вкусы или же играйте на контрастах, советует Vindulge. В любом случае придерживайтесь баланса, ведь вино не должно доминировать над блюдом и наоборот. Они должны дополнять друг друга и только улучшать вкусы и ароматику.

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Что выбрать к барбекю

Барбекю – это еда, которая готовится долго, при невысокой температуре на углях. Так она становится почти копченой и имеет очень насыщенный вкус и аромат дыма, который легко может начать доминировать в блюде. Поэтому необходимо избегать легких деликатных вин и подбирать соответствующее "сильное" вино в зависимости от вида продуктов и соусов.

Барбекю готовят по технологии Low & slow / Фото Pixabay