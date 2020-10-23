Какое вино лучше всего подходит к барбекю и блюдам на гриле
Барбекю – это еда, которая готовится долго, при невысокой температуре на углях. Так она становится почти копченой и имеет очень насыщенный вкус и аромат дыма, который легко может начать доминировать в блюде. Поэтому необходимо избегать легких деликатных вин и подбирать соответствующее "сильное" вино в зависимости от вида продуктов и соусов.
Подбирайте похожие по насыщенности, остроте, кислоте вкусы или же играйте на контрастах, советует Vindulge. В любом случае придерживайтесь баланса, ведь вино не должно доминировать над блюдом и наоборот. Они должны дополнять друг друга и только улучшать вкусы и ароматику.
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Что выбрать к барбекю
Барбекю – это еда, которая готовится долго, при невысокой температуре на углях. Так она становится почти копченой и имеет очень насыщенный вкус и аромат дыма, который легко может начать доминировать в блюде. Поэтому необходимо избегать легких деликатных вин и подбирать соответствующее "сильное" вино в зависимости от вида продуктов и соусов.
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Итальянские красные – Barbera, Sangiovese, испанский Monastrell, Riesling – все эти вина с повышенной кислотностью прекрасно дополняют сочное барбекю из свинины, которое подают с очень кислым соусом.
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Syrah, Zinfandel из красных, Riesling из белых – эти интенсивные на вкус вина стоит выбирать, если вы подаете свинину с соусом из горчицы. Главное – искать варианты с высокой кислотностью.
Washington State Merlot, Lambrusco и любое сухое розовое вино – это хорошие варианты для сухого барбекю из ребрышек в стиле Мемфис. Их обычно приправляют большим количеством чили, перца и других специй, и подают с соусом на основе кетчупа. Поэтому это блюдо требует вина с насыщенным (часто фруктовым) вкусом.
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Zinfandel – бесспорно, лучше всего раскрывает свой пряный вкус в сочетании со свининой и сладким густым соусом.
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Испанское Tempranillo или Syrah – выбирайте вина из этих сортов винограда, если вы хотите насладиться барбекю из говяжьей грудки в стиле "Техас", при этом не добавляя к ней соуса. Такие сложные вина с ягодными нотками позволяют сосредоточиться исключительно на вкусе мяса.
Что выбрать к блюдам на гриле
Их готовят непосредственно на открытом огне при высокой температуре. Благодаря этому еда имеет хрустящую корочку, но остается сочной внутри. Для блюд на гриле есть много вариантов сочетания с вином.
На гриле пища готовится очень быстро / Фото Pexels
Игристые вина
Это универсальный вариант для еды, приготовленной на гриле. Например, к морепродуктам, овощам или курице прекрасно подойдет бутылка испанского Cava или итальянского Prosecco.
Prosecco – универсальный вариант к еде, приготовленной на гриле/ фото foodandwine
Белые вина
Несмотря на самое известное сочетание с морепродуктами, белое вино может дополнить и другие блюда на гриле.
- Chardonnay – легкое или очень насыщенное – хорошо сочетается с курятиной.
- Riesling – благодаря своей высокой кислотности вина из этого сорта идеально сочетаются с разнообразной рыбой и птицей.
- Albarino – стоит взять вино из этогоиспанско-португальского сорта винограда, если вы планируете готовить морепродукты.
Розовые вина (розе́)
Имеют высокую кислотность и вообще считаются очень гастрономическими, а потому могут подчеркнуть вкус практически всех блюд на гриле. Вы точно не ошибетесь, если возьмете бутылку розового вина, произведенного из сорта Pinot Noir, как к морепродуктам на гриле, так и к говядине.
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Красные вина
- Malbec – известный универсальный вариант для говядины без соуса, если вам хочется подчеркнуть именно вкус мяса.
- Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc – вина из этих сортов винограда непременно дополнят стейки Нью-Йорк или рибай.
- Zinfandel или Syrah – эти вина хорошо сочетаются с ярким вкусом курицы на гриле с соусом барбекю.
- Pinot Noir – красное вино из этого сорта подойдет к жареному лососю или свиной вырезке.
Malbec подчеркивает вкус мяса / фото pexels
Если же вам трудно определиться с конкретным вином, которое подходило бы к вашему блюду, или у вас нет большого выбора, то Сомелье Мэри Кресслер предлагает беспроигрышный вариант:
Сухое розе́ – это одно из наиболее универсальных вин, которое может сочетаться с чем-либо, начиная с летних салатов и курицы на гриле и заканчивая копченой свининой.