На Международном конкурсе Каберне (Concours International Des Cabernets – CIDS) – одном из престижнейших соревнований в своей области – выбрали лучшее Каберне 2020 года.

Им стало красное вино Don leo Gran Reserva 2013, произведенное в Мексике из сорта винограда Каберне Совиньон, сообщается на сайте конкурса.

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Каберне Совиньон Распространенный сорт винограда, который используется для производства множества красных вин. Сорт Каберне Совиньон появился в XVII веке в Аквитании, во Франции (эта провинция включает в себя в том числе знаменитый регион Бордо). Его прародители – сорта Каберне Фран и Совиньон Блан. В переводе Sauvignon означает "дикий". Так что Каберне Совиньон – это "дикий" Каберне, и речь здесь в первую очередь о характере этого сорта. Его особенно ценят за насыщенную ароматику, высокий уровень танинов и способность "красиво стареть" – становиться интереснее в ходе длительной выдержки.

Винодельческое хозяйство Vinos Don Leo, на котором производят Don leo Gran Reserva, 20 лет назад основал Давид Мендель.

При первом контакте с носом раскрываются ароматы розмарина, мяты, сухих цветов и подлеска. Также отмечаются нотки грецкого ореха и маринованных фруктов. Аромат очень сложный, в нем намного больше, чем фруктовость, ягодность, к которой мы привыкли в Каберне. Он прекрасно развивается, в нем всего в избытке, – так описал Don leo Gran Reserva 2013 один из лучших сомелье мира Лоран Дерхе.

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Виноградники располагаются в гористом регионе Парас провинции Коауила. Это место считается одним из главных винодельческих регионов в Латинской Америке. Новая награда укрепила статус Vinos Don Leo как одной из лучших виноделен в Мексике.

Лучшее Каберне определяли путем слепой дегустации порядка 1200 винных экспертов из Ассоциации сомелье Франции.

В 2019 году лучшим Каберне на Concours International Des Cabernets было признано швейцарское вино Gregor Kuonen Caveau de Salquenen – Cabernet Sauvignon – Grandmaître – Barrique.

Украинское Каберне также отмечали эксперты – вино SHABO Cabernet Sauvignon 2014 коллекции Family Reserve вошло в пятерку лучших мира на Villa d'Este Wine Symposium в 2018 году. В слепой дегустации продукт получил 4 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых голосов от 38-ми винных экспертов, энологов, сомелье и коллекционеров.

Команда SHABO признается:

Конечно, мы переживали. От того момента, как получили письмо-приглашение на такое знаменитое авторитетное мероприятие, до самой дегустации и оценки. Ведь наше Каберне 2014 дегустировали и оценивали несколько сотен независимых экспертов, сомелье, владельцев мишленовских ресторанов и байеров известных аукционных домов, наряду с самыми известными винными домами мира. И представьте нашу радость, когда вино из украинского терруара, выращенное на нашей родной земле, вошло в ТОП-5 лучших Каберне мира. Для нас это навсегда приятное впечатление и стимул к труду. А еще возможность сказать каждому украинцу, что это достойный повод гордиться вином своей страны.

SHABO Cabernet Sauvignon 2014 вошло в пятерку лучших Каберне в мире / Фото SHABO, Facebook

Примечательно, что в дегустации были представлены выдержанные вина не моложе 10 лет, SHABO Cabernet Sauvignon 2014 – самое молодое из них, но с высоким потенциалом выдержки до 20 лет.