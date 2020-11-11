Неужели и к обычным куриным крылышкам можно подобрать идеальное вино? Конечно да! Это, на первый взгляд, простое блюдо может превратиться в настоящий шедевр, если найти ему идеальную винную пару и придерживаться определенных правил.

В соусах к куриным крылышкам всегда много специй, уксуса и перца. Подбирая вина, которые смогут умерить эту остроту и подчеркнуть пряность, не спешите тянуться к красному вину с большим содержанием танина. В winefolly собрали несколько самых популярных способов приготовления куриных крылышек и создали оригинальные сочетания с вином.

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Крылышки "Баффало" Это классический вариант крылышек с маслом и острым соусом. Острота – главная фишка этого блюда. В этом случае выбирайте вина с выраженным сладким вкусом, ведь именно они смогут успокоить даже самые острые специи. В сладковатых Рислингах, Шенен Бланах из Вувре или Гевюрцтраминерах, как правило, присутствуют цитрусовые ноты, которые прекрасно дополняют острый соус крылышек "Баффало" и могут несколько смягчить его

Сладковатые вина хорошо сочетаются с острыми крылышками "Баффало"/ Фото Pixabay

Крылышки с соусом барбекю

Это именно тот случай, когда сухие красные вина с ярким вкусом лучше всего подойдут к блюду. Хотя вариантов соуса барбекю существует множество, скорее всего, он будет сладким и очень насыщенным по вкусу. Сухие вина типа Каберне Фран, Темпранильо или Карменер способны дополнить сладость соуса. Красные вина с фруктовым и ягодным букетом составят хорошую пару томатам и специям, которые присутствуют в соусе, а травяные нотки будут гармонично сочетаться со вкусом поджаренного чеснока и лука.

Красные сухие вина уравновешивают соус барбекю/ Фото bigmir

Крылышки в медово-чесночном соусе

Этот соус не такой острый, как предыдущие варианты, однако мед и чеснок образуют чрезвычайно мощный и ароматный тандем. Вино должно подчеркнуть эти яркие ароматы и сделать их еще сильнее, поэтому выбирайте такие сухие вина, как игристое брют Rosé, креман из Эльзаса или просекко. Легкие ягоды Rosé, цитрусовые и яблочные ноты в кремане или просекко – эти хрустящие кислотные вина точно смогут пробиться через насыщенный вкус медово-чесночного соуса!

Медово-чесночному соусу нужны вина с ягодными и фруктовыми нотами и высокой кислотностью/ Фото rockrecipes

Крылышки в остро-сладком соусе

Несмотря на то, что этот соус сочетает в себе как сладкие, так и острые вкусы, к нему не нужно подбирать слишком сладкое вино. Такие вина с высокой кислотностью, как Шенен Блан, Цвайгельт или Пино Гри, будут отличной парой к этому соусу и куриным крылышкам. Белые полусухие или легкие красные вина не перебьют сладкий вкус соуса, однако будут конкурировать с остротой и помогут ее успокоить.

Легкие красные или белые полусладкие вина подойдут к остро-сладкому соусу/ Фото goodnes

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И помните о главном правиле: вино можно совмещать с любой едой, не только с изысканными блюдами ресторанного уровня! Даже если ваше блюдо кажется вам обыденным, вы всегда можете сделать его более оригинальным, просто подобрав к нему идеальное вино.