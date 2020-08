Виноделие – занятие не только благородное, но и престижное во всем мире. Это одно из самых дорогостоящих хобби знаменитостей, которое может конкурировать с авиацией и яхтингом.

Голливудские звезды, которые решили заняться виноделием, получают от этого не только удовольствие, но и немалый доход. 24 канал рассказывает о самых ярких из них.

Пьер Ришар

Знаменитый французский актер с первого взгляда влюбился в имение в историческом регионе Франции Лангедоке и решил уйти на "винную" пенсию. В 1986 году он приобрел поместье. Виноградники Ришара дают более 80 тысяч бутылок вина в год. Сам актер очень тепло и легко отзывается о своих напитках. К слову, некоторые из них имеют 10-летнюю выдержку.

Мои вина просты и легкомысленны, безо всяких выкрутасов. Вы пьете их, если вам нужно немедленно утолить жажду, – заявлял Пьер Ришар.

Пьер Ришар вышел на "винную" пенсию / Фото tele

Стинг

Английский музыкант купил поместье Tenuta del Palagio в Тоскане (Италия). Вместе с женой они организовали производство оливкового масла, меда и пр. Имение открыто для туристических экскурсий. На территории также находится вилла, где живет сам Стинг, и несколько гостевых домиков, доступных в аренду. Одно из дорогих вин знаменитости – Sisters Moon – можно купить за 50 евро, более бюджетные варианты Message In A Bottle (18 евро) и (When We Dance) 15 евро.

Знаменитый певец не на шутку увлекся виноделием / Фото tele

Анджелина Джоли и Брэд Питт

Знаменитая пара до развода также попробовала себя в виноделии. В 2012 году они приобрели за 60 млн долларов поместье Chateau Miraval в Провансе. К нему прилагались также земли с хорошим винным потенциалом. Вино Miraval в 2013 году включили в список 100 лучших вин, а Питт обещал через 10 лет выпускать "суперпрованские" вина, однако после развода имение выставили на продажу.

Хочется делать такое вино, которым мы могли бы гордиться, а люди – наслаждаться, – говорил Питт.

Вино Джоли и Питта вошло в 100 лучших в 2013 году / Фото tele

Антонио Бандерас

В 2009 году актер купил акции фирмы Anta Bodegas, в распоряжении которой – 235 га виноградников в испанском регионе Рибера-дель-Дуэро. Компанию тут же переназвали в Anta Banderas. Самое дорогое звездное вино – A de Anta – продается по 175 евро за бутылку – оно производится только в благоприятные годы и разливается в соответствии с лунным календарем. Остальные вина можно приобрести по 6-8 евро.

Самое дорогое вино актера стоит 175 евро за бутылку / Фото itc

Фрэнсис Форд Коппола

Самый известный звездный винодел в США. Первые виноградники он приобрел в 1975 году на гонорар за "Крестного отца". Когда режиссеру понадобились средства на съемки фильма "Апокалипсис сегодня", он заложил свои виноградники и погасил долг благодаря "Крестному отцу-3". Позднее он купил имение и дополнительные земли и за несколько лет воссоздал французский уголок в Калифорнии. Поместье Rubicon Estate пользуется спросом среди туристов.

Цены на вина звезды достаточно демократичные – от 10 до 30 долларов за бутылку. Исключение известный Rubicon за 100 долларов. Сам Коппола считает, что его напиток должен быть доступен каждому.

Коппола воссоздал французский уголок в Калифорнии / Фото tele

Жерар Депардье

Виноградники Депардье есть в разных странах мира – во Франции, Испании, Италии, Португалии, Алжире, Марокко, США, Венгрии и Аргентине. Первые из них он приобрел в 1989 году в французской долине Луары. На сегодняшний день – это более ста гектаров виноградников. Они дают до миллиона бутылок вина в год. Стоимость звездного вина колебается от 5 до 150 долларов за бутылку.

Жерар Депардье стал владельцем виноградников в 1989 году / Фото tele