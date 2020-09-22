Органолептика вин может удивить нас неожиданными, но очень приятными, ароматами и вкусами, и главное – научиться их отличать и понять их природу. Итак, чувствовать ноты зеленого перца в некоторых винах – вполне естественно, интересно, даже пикантно!

В классификации ароматов вина зеленый перец относится к группе "овощных и травянистых". За его присутствие в наших бокалах отвечают специфические молекулы – так называемые метоксипиразины, или просто пиразины, пишет "Сомелье в зеленых штанах".

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Этот аромат присущ нескольким сортам, относящимся к сортовой группе региона Бордо – Каберне Совиньон, Каберне Фран, Мерло, Каберне, Мальбек (это красные) и Совиньон Блан (это белый). Интересно, что все эти "пиразиновые" сорта связаны между собой не только географически, но даже генетически: знали ли вы, например, что Каберне Фран – это "папа" Мерло, Каберне Совиньона и Карменера?

Считается, что молекулы метоксипиразинов возникают в винограде, который созревает в умеренном или даже прохладном климате. Кроме Бордо, вы можете встретить их в красных представителях бордосской "сортовой семейки" из долины Луары, Северной Италии (Венето и Фриули) и некоторых регионов Нового Света – Новой Зеландии, Чили и даже севера США.

Эксперты определили, откуда в вине аромат зеленого перца​ / Фото winestreet

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Что касается Совиньон Блана, ищите "пиразиновые" ноты в винах Сансера и Пюи-Фюме, а также – в образцах из Южной Африки и, опять же, Новой Зеландии.

Честно говоря, зеленый перчик в вине нравится не всем – некоторые эксперты, в том числе Роберт Паркер, считают его недостатком, а некоторые виноделы Бордо пытаются преодолеть эту "проблему".

Ученые обнаружили, что контролировать уровень пиразинов в винограде можно с помощью специального ухода за лозой и листьями, благодаря которому ягоды винограда получают больше солнечного света. Хочешь меньше перчика – обрежь и ухаживай!

Что касается Сомелье в зеленых штанах, то он любит хорошее вино, с перцем и без него. Чтобы узнать, что именно нравится вам, прислушивайтесь к нашим советам, и, самое главное, дегустируйте на здоровье!