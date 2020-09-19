Назван главный "враг" вина
Острые специи, спаржа и шоколад могут исказить вкус вина и испортить впечатления об аромате.
Но основным врагом вина является зубная паста, рассказала британский винный критик и писатель, журналист Дженсис Робинсон на своем сайте jancisrobinson.
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Продуктов, которые разрушают вкус вина, на самом деле немного. Однако острые специи, к примеру, оглушают вкусовые рецепторы. После них дегустатор чувствует аромат, но не может ощутить полноту вкуса вина.
В то же время артишоки и спаржа могут придать вину странный металлический привкус.
Спаржа может придать вину неприятный привкус / Фото winestreet
Плотный и очень сладкий шоколад также тяжело сочетается с винами.
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Однако, утверждает Робинсон, главным врагом вина является зубная паста. Она может полностью исказить вкус вина. Именно поэтому не рекомендуется чистить зубы непосредственно перед дегустацией.
Дженсис Робинсон / Фото vinepair
По мнению критика, вино является идеальной компанией для еды. Более того, сочетания могут быть самыми разнообразными, а главное правило – отсутствие правил.
В тоже время Робинсон отметила, что есть несколько нюансов, на которые стоит обратить внимание, чтобы получить максимальное удовольствие от вина и еды:
- Важный аспект вина для соответствия блюду – это не цвет, а тело (вино бывает легкотелым, среднетелым и полнотелым, этот показатель тесно связан с уровнем алкоголя и насыщенностью вкуса вина).
- Тело вина нужно подбирать к самому выраженному ингредиенту в пище. Блюда c тонким вкусом (белая рыба или курица-пашот) хорошо сочетаются с легкими винами, а тунец на гриле – с полнотелыми.
- Вина будут кислыми на вкус, если их подавать со сладкими блюдами. Исключение – если вино слаще, чем еда. Этот пункт ограничивает выбор вин, подходящих для очень сладких блюд.
- Продукты с повышенной кислотностью, как например, цитрусовые или уксус, могут исказить вкус идеально сбалансированного вина, однако могут придать особого шарма сухому вину с высокой кислотностью, например, винам из прохладных регионов или из винограда, выращенного в прохладный год.
- Свежемолотый черный перец может изменить восприятие сложного выдержанного вина, но сделает более полным и насыщенным вкус легкого молодого вина.