Острые специи, спаржа и шоколад могут исказить вкус вина и испортить впечатления об аромате.

Но основным врагом вина является зубная паста, рассказала британский винный критик и писатель, журналист Дженсис Робинсон на своем сайте jancisrobinson.

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Продуктов, которые разрушают вкус вина, на самом деле немного. Однако острые специи, к примеру, оглушают вкусовые рецепторы. После них дегустатор чувствует аромат, но не может ощутить полноту вкуса вина.

В то же время артишоки и спаржа могут придать вину странный металлический привкус.

Спаржа может придать вину неприятный привкус / Фото winestreet

Плотный и очень сладкий шоколад также тяжело сочетается с винами.

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Однако, утверждает Робинсон, главным врагом вина является зубная паста. Она может полностью исказить вкус вина. Именно поэтому не рекомендуется чистить зубы непосредственно перед дегустацией.

Дженсис Робинсон / Фото vinepair

По мнению критика, вино является идеальной компанией для еды. Более того, сочетания могут быть самыми разнообразными, а главное правило – отсутствие правил.

В тоже время Робинсон отметила, что есть несколько нюансов, на которые стоит обратить внимание, чтобы получить максимальное удовольствие от вина и еды: