Одна из самых древних технологий известных миру, идеальный сорт винограда и уникальный вкус – все это особенность вин, созданных в квеври. Кахетинскому способу производства вина около 8 тысяч лет. Он не имеет аналогов в мире и внесен в список нематериальных культурных ценностей ЮНЕСКО.

Впервые в Украине SHABO Ркацители Reserve, созданное в квеври, было презентовано в 2019 году. Этим летом компания выпустила новую лимитированную коллекцию – всего 3,5 тысяч бутылок.

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Это вино сделано по уникальным кахетинским технологиям на украинском производстве с соблюдением тысячелетних традиций. Виноград давят вместе с косточками, кожицей и веточками, а получившийся густой виноматериал заливают в специальный глиняный сосуд – квеври – и закапывают в землю на месяцы.

Сорт используемого винограда – Ркацители, привезенный из Грузии и высаженный в 1983 году в терруаре Шабо.

Вино находится под землей в квеври​ / Фото shabo.ua

Мы строго контролируем количество винограда на куст. Следим, чтобы количества винограда на лозе было до 2-2,5 кг. Такая регулировка нагрузки на куст, позволяет оставшимся гроздям насытиться всеми необходимыми микроэлементами для идеального вина. Виноград собирают вручную и за 15 минут рефрижераторами доставляют в Винный дом SHABO, оборудование которого – одно из лучших в Европе. Здесь проходит сортировка, деликатная переработка и загрузка в глиняные сосуды. В каждом квеври, который находится под землей, в течение 5 месяцев происходит процесс мацерации и выдержки на мезге – говорит Ольга Стоянова, ведущий специалист по инновационным винодельческим технологиям компании SHABO.

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Вино лимитированной коллекции SHABO Reserve Ркацители можно будет приобрести только в двух точках в Украине – в фирменном магазине компании при производстве и в онлайн магазине shaboshop. Этой осенью компания планирует выпустить также красные вина, созданные по-кахетински. В этой коллекции будет порядка 4 тысяч бутылок. Для создания амфорных вин в SHABO используют 12 квеври объемом 1400 литров и три – по 2000 литров.

Лимитированное SHABO Reserve Ркацители можно приобрести только в двух точках в Украине / Фото shabo.ua

Справка

SHABO – это современное украинское винодельческое предприятие с полным циклом производства, основанное в 2003 году на базе старейшего винного производства Украины в селе Шабо. В его структуру входят "Винный дом SHABO", "Дом игристых вин SHABO", а также "Коньячный дом SHABO".

SHABO имеет уникальный терруар Украины, 1200 га виноградников и 4 млн виноградных лоз, большая часть которых – это европейские сорта из лучших питомников Европы: Каберне Совиньон, Каберне Фран, Мерло, Мускат Оттонель, Пино Гри, Пино Нуар, Рислинг Рейнский, Совиньон Блан, Сира, Траминер розовый, Шардоне и др.

В портфеле SHABO тихие и игристые вина, вермуты, бренди, коньяки Украины и виноградная водка. За время существования компании SHABO, ее продукция получила более 500 наград на международных конкурсах, среди которых Decanter World Wine Awards, International Wine Challenge, Mundus Vini и др.

SHABO – единственная в Украине компания, которая получила право создавать премиальные вина "контролируемых наименований по происхождению" (украинский аналог французских Appellation d'origine controlee).