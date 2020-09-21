Часто ли вы слышали, что пить сладкое вино – не комильфо? "Настоящие знатоки смотрят в сторону только сухого!".

Это, пожалуй, один из самых несправедливых винъных мифов. Большей частью он связан с низким качеством напитков, которые присутствовали на полках во времена Советского Союза (да что говорить, и сейчас такие есть). Чтобы замаскировать огрехи своей продукции некоторые производители добавляли сахар. Отсюда и предубеждение – "качественные вина – только сухие", рассказывает "Сомелье в зеленых штанах" у Facebook.

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Однако сегодня существует немало достойных сладких вин из самых разных уголков мира.

Стили и методы производства сладких вин тоже варьируются: поздний сбор урожая, "ледяные" вина, метод сушки винограда и благородная плесень. Все эти методы так или иначе очень хлопотливы и связаны с многочисленными рисками с точки зрения потери урожая. Именно поэтому такие специалитеты часто обходятся покупателям в копеечку. Однако на рынке уже можно найти более демократичные варианты.

Миф о сладком вине появился еще в советское время​ / Фото Сомелье в зеленых штанах, Facebook

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Почему еще стоит обратить внимание на сладкие вина?

Благодаря балансу сладости и кислотности они являются удивительно гастрономичными. Айсвайны идеально сочетаются с фуа-гра и десертами, сладкие и полусладкие Рислинги прекрасно ладят с острой азиатской кухней, а сотерны подходят к пикантным сырам и выпечке.