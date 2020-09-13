Вино присутствует во множестве кулинарных рецептов, его добавляют почти во все типы блюд: в мясо, рыбу, птицу, овощи и даже десерты.

Как же правильно использовать вино в кулинарии, и каким советам стоит следовать, рассказывает Vinotours.

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Используйте качественное вино

Для приготовления пищи рекомендуется брать только то вино, которое пригодно для питья. Дефектное, испорченное или скисшее – лучше сразу вылить в раковину. Вино для готовки должно быть не задохнувшимся, а свежим и ароматным.

Стоимость вина

Не стоит покупать для приготовления еды дорогие вина. Рекомендуется подбирать вино средней для вас ценовой категории.

Вино для тушения мяса

Если приготовление происходит на медленном огне, к примеру, тушение мяса, можно взять вино подешевле. Для длительного процесса вполне подходит простое вино.

Для длительной готовки на огне не стоит брать дорогое вино / Фото sovkusom

Универсальные вина

Белые хрустящие сухие вина, такие, как старосветский Совиньон Блан или Пино Гриджио, или среднетелые нетерпкие красные вина, к примеру, старосветское Мерло, всегда подходят для готовки и могут использоваться практически для всех блюд.

Ароматические вина, такие как Рислинг или Гевюрцтраминер – отличный ингредиент для жирных сливочных соусов.

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Крепленые вина

Портвейн, Херес и Мадейра также подходят для приготовления еды. Они добавляют глубины и сладости блюдам. Но стоит помнить, что в случае высокой температуры возможна карамелизация и как следствие – тон жженого сахара.

Кипячение

При кипячении вино портится, а его особенности (кислотность, сладость и терпкость) передаются блюду.

Учитывайте особенности вина, добавляя его в еду / Фото Pixabay

Мясо и кислотность вина

Мясо станет мягким и игривым, если в течение пары часов вымачивать его в кислотном вине.

Винные кубики

Лайфхак для любителей "винных" блюд – чтобы продукт всегда оставался свежим, разлейте вино в форму для льда и заморозьте. Так в любой момент вы сможете использовать его для готовки.

Алкоголь

Если вино томилось на огне в течение двух-трех часов, то об алкоголе в еде можно не беспокоиться. Если же вино добавлялось в конце, то, возможно, что алкоголь останется в блюде, поэтому не рекомендуется угощать им детей.