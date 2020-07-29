Вино – знаменитый напиток богов, о котором можно говорить бесконечно. Его количество сортов и видов во всем мире огромно, однако есть общепринятая классификация.

Вина различают по нескольким критериям, среди которых – цвет, содержание сахара и спирта, сорт, рассказывает 24 канал. Важно Вино: его особенности и преимущества перед другими напитками Вино Алкогольный напиток с крепостью 9-22%, который получается вследствие спиртового брожения виноградного сока. Цвет Красные вина. Создаются из красных сортов винограда. Оттенок может быть светлым или темным. При длительном старении цвет меняется от темного к более кирпичному или же с гранатовым оттенком. Возможен осадок в бутылке. Белые – из белого винограда. Цвет варьируется от светло-соломенного до золотистого оттенка (в зависимости от сорта). Розовые. Сырье – красные ягоды. Производят методом отбора сока сразу же при переработке винограда, чтобы получить розовый цвет. Допускается использование смеси белых и красных сортов. В зависимости от сорта винограда и времени ферментации бывает красное, белое и розовое вино / Фото Pixabay Интересно Как производят вино: технология и основные этапы По содержанию сахара и спиртовой основы бывают: тихие столовые; игристые; тихие крепленые вина. Тихие столовые вина: сухие (сахар до 0,3%, спирт – 9-14%);

(сахар до 0,3%, спирт – 9-14%); полусухие (сахар – 0,5-2,5%, спирт – 9-14%);

(сахар – 0,5-2,5%, спирт – 9-14%); полусладкие (сахар – 3-8%, спирт – 9-13%). Игристые вина: экстрабрют (сахар – до 0,6%);

(сахар – до 0,6%); брют (сахар – до 1,5%);

(сахар – до 1,5%); сухое (сахар – 2-3%);

(сахар – 2-3%); полусухое (сахар – 3,5-5%);

(сахар – 3,5-5%); полусладкое (сахар – 5,5%-8%);

(сахар – 5,5%-8%); сладкое (сахар – 8,5%-12%). Все вина имеют разное содержание сахара и спирта / Фото stocksnap Тихие крепленые вина: крепкие (сахар – 0,2-9%, спирт – 14-20%);

(сахар – 0,2-9%, спирт – 14-20%); десертные сладкие (сахар – 12-20%, спирт – 14-17%);

(сахар – 12-20%, спирт – 14-17%); десертные ликерные (сахар – 21-30%, спирт – 12-17%). По способу изготовления: тихие вина натуральные (производятся исключительно из винограда); шипучие (добавляется углекислый газ); игристые вина производятся исключительно из винограда и во время вторичного брожения выделяют свой естественный СО2; десертные – производятся из винограда без добавления сахара. Выбор вина зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей​ / Фото Pixabay