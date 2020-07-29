Какие бывают вина: виды, сорта и типы
Вино – знаменитый напиток богов, о котором можно говорить бесконечно. Его количество сортов и видов во всем мире огромно, однако есть общепринятая классификация.
Вина различают по нескольким критериям, среди которых – цвет, содержание сахара и спирта, сорт, рассказывает 24 канал.
Важно Вино: его особенности и преимущества перед другими напитками
ВиноАлкогольный напиток с крепостью 9-22%, который получается вследствие спиртового брожения виноградного сока.
Цвет
- Красные вина. Создаются из красных сортов винограда. Оттенок может быть светлым или темным. При длительном старении цвет меняется от темного к более кирпичному или же с гранатовым оттенком. Возможен осадок в бутылке.
- Белые – из белого винограда. Цвет варьируется от светло-соломенного до золотистого оттенка (в зависимости от сорта).
- Розовые. Сырье – красные ягоды. Производят методом отбора сока сразу же при переработке винограда, чтобы получить розовый цвет. Допускается использование смеси белых и красных сортов.
В зависимости от сорта винограда и времени ферментации бывает красное, белое и розовое вино / Фото Pixabay
Интересно Как производят вино: технология и основные этапы
По содержанию сахара и спиртовой основы бывают:
- тихие столовые;
- игристые;
- тихие крепленые вина.
Тихие столовые вина:
- сухие (сахар до 0,3%, спирт – 9-14%);
- полусухие (сахар – 0,5-2,5%, спирт – 9-14%);
- полусладкие (сахар – 3-8%, спирт – 9-13%).
Игристые вина:
- экстрабрют (сахар – до 0,6%);
- брют (сахар – до 1,5%);
- сухое (сахар – 2-3%);
- полусухое (сахар – 3,5-5%);
- полусладкое (сахар – 5,5%-8%);
- сладкое (сахар – 8,5%-12%).
Все вина имеют разное содержание сахара и спирта / Фото stocksnap
Тихие крепленые вина:
- крепкие (сахар – 0,2-9%, спирт – 14-20%);
- десертные сладкие (сахар – 12-20%, спирт – 14-17%);
- десертные ликерные (сахар – 21-30%, спирт – 12-17%).
По способу изготовления:
- тихие вина натуральные (производятся исключительно из винограда);
- шипучие (добавляется углекислый газ);
- игристые вина производятся исключительно из винограда и во время вторичного брожения выделяют свой естественный СО2;
- десертные – производятся из винограда без добавления сахара.
Выбор вина зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей / Фото Pixabay