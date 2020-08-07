Виноделие – искусство, секретам которого нужно учиться годами. Процесс изготовления вина из винограда не так прост, как кажется на первый взгляд.

Для того чтобы вино получилось качественным и вкусным, необходимо правильно подготовить виноград, рассказывает 24 канал.

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Какими должны быть ягоды

Виноград должен достичь полной зрелости – не быть недозрелым или перезревшим. Считается, что только из таких показателей может получиться хорошее вино.

Правильно выращенный и ухоженный виноград – залог хорошего вина​ / Фото Pixabay

Недозрелый виноград содержит больше кислоты и меньше сахара, что также скажется на качестве вина.

Недозрелый виноград может исказить вкус вина / Фото Pixabay

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Сбор урожая

Собирать виноград лучше всего ранним утром и в сухую погоду. Урожай необходимо сохранять в холоде, если его нельзя сразу же отправить на производство.

За виноградниками должен быть правильный уход / Фото Pixabay

Однако для виноделия лучше использовать свежесобранное сырье, чтобы избежать развития уксусного брожения.

Его необходимо максимально быстро доставить на производство и переработать для избежание работы бактерий и брожения до его переработки, а также сохранения ароматических и вкусовых качеств.

Виноград после сбора максимально быстро доставляют на производство | Фото Pixabay