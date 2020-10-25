В Южной Африке выставили на продажу четыре винодельческих хозяйства с потрясающими видами и первоклассным терруаром.

Виноградники находятся вблизи одного известных винодельческих городов Южной Африки – Паарла, пишет decanter.

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Паарл Крупное поселение в Западно-Капской провинции, которое является одним из трех самых старых городов в ЮАР, основанных европейцами.

Западный Кейп имеет богатую историю виноделия и является привлекательным местом для покупки недвижимости и виноградников.

Превосходный терруар и близость к Атлантическому океану делают винодельческие земли Кейпа идеальным местом для выращивания высококачественного винограда. Сегодня здесь существует более 20 региональных маршрутов, проводятся дегустации вин, туры по виноградникам и погребам, рестораны-винодельни и множество других предложений, которые делают этот регион одним из лучших винодельческих мест в мире.

Паарл может похвастаться богатой историей производства вина с 1680-х годов, а также разнообразием типов почв, что позволяет изготовлять как красные, так и белые вина.

Насыщенные и крепкие красные вина в Паарле производятся из сортов Сира, Пинотаж, Каберне Совиньон и Гренаш. Белые – из сортов Шенен Блан и Шардоне. Также в регионе изготавливают розовые, сладкие десертные и игристые вина в стилях Methode Cap Classique, а также портвейн, херес и бренди.

На продажу в Паарле выставлены четыре винодельческих хозяйства, которые славятся невероятными угодьями. Как они выглядят и что еще есть на территории роскошных виноделен – читайте дальше.

​Bergriver Valley farm – эти уникальные винные угодья площадью 34 га и роскошное место для празднования пышных свадеб выставлены на продажу за 2,56 млн долларов США.

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Поместье находится в центре долины реки Берг, в 60 км от международного аэропорта Кейптауна. На территории есть 2 га виноградников для производства вина, 16 га охотничьих угодий, собственная часовня, гостевые апартаменты и все необходимое для проведения свадеб. Это место славится невероятным видом на горы.

Bergriver Valley farm / Фото Lew Geffen Sotheby's International Realty

Bovlei Valley farm – историческая 5-звездочная усадьба Кейп-Датч продается за 3,6 млн долларов.

На территории винодельческого хозяйства площадью 35 га высажен виноград Совиньон Блан, Шардоне, Шенен Блан, Каберне, Мерло, Пинотаж, Шираз, Мальбек, Пти Вердо и Каберне Фран. Неподалеку расположен подвал площадью 740 квадратных метров с офисным блоком и местом для дегустации вин, и 10 коттеджей для персонала.

Bovlei Valley farm / Фото Lew Geffen Sotheby's International Realty

Paarl Valley Farm – роскошная резиденция площадью 1050 квадратных метров и потрясающим видом на горы и долину в Западном Кейпе продается за 2,6 млн долларов.

Особняк расположен на склонах гор Кляйн Дракенштайн. Местный климат, вода и почва идеально подходят для выращивания винограда. В главном доме есть четыре спальни, в гостевом – три.

Paarl Valley Farm / Фото Lew Geffen Sotheby's International Realty

Tulbach Valley farm – винодельческое хозяйство площадью 61 га в городе Тульбах славится своими виноградниками.

Здесь выращивают Пино Нуар, Шираз, Мерло и Каберне Совиньон. Цена усадьбы – 1 млн долларов. В особняке есть три спальни и веранды с гостевыми домами, бассейн и площадка для барбекю. Также здесь проводят свадьбы в одной из старейших часовен.

Tulbach Valley farm / Фото Lew Geffen Sotheby's International Realty