Виноградники Южной Африки: невероятные фото
В Южной Африке выставили на продажу четыре винодельческих хозяйства с потрясающими видами и первоклассным терруаром.
Виноградники находятся вблизи одного известных винодельческих городов Южной Африки – Паарла, пишет decanter.
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ПаарлКрупное поселение в Западно-Капской провинции, которое является одним из трех самых старых городов в ЮАР, основанных европейцами.
Западный Кейп имеет богатую историю виноделия и является привлекательным местом для покупки недвижимости и виноградников.
Превосходный терруар и близость к Атлантическому океану делают винодельческие земли Кейпа идеальным местом для выращивания высококачественного винограда. Сегодня здесь существует более 20 региональных маршрутов, проводятся дегустации вин, туры по виноградникам и погребам, рестораны-винодельни и множество других предложений, которые делают этот регион одним из лучших винодельческих мест в мире.
Паарл может похвастаться богатой историей производства вина с 1680-х годов, а также разнообразием типов почв, что позволяет изготовлять как красные, так и белые вина.
На продажу в Паарле выставлены четыре винодельческих хозяйства, которые славятся невероятными угодьями. Как они выглядят и что еще есть на территории роскошных виноделен – читайте дальше.
Bergriver Valley farm – эти уникальные винные угодья площадью 34 га и роскошное место для празднования пышных свадеб выставлены на продажу за 2,56 млн долларов США.
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Поместье находится в центре долины реки Берг, в 60 км от международного аэропорта Кейптауна. На территории есть 2 га виноградников для производства вина, 16 га охотничьих угодий, собственная часовня, гостевые апартаменты и все необходимое для проведения свадеб. Это место славится невероятным видом на горы.
Bergriver Valley farm / Фото Lew Geffen Sotheby's International Realty
Bovlei Valley farm – историческая 5-звездочная усадьба Кейп-Датч продается за 3,6 млн долларов.
На территории винодельческого хозяйства площадью 35 га высажен виноград Совиньон Блан, Шардоне, Шенен Блан, Каберне, Мерло, Пинотаж, Шираз, Мальбек, Пти Вердо и Каберне Фран. Неподалеку расположен подвал площадью 740 квадратных метров с офисным блоком и местом для дегустации вин, и 10 коттеджей для персонала.
Bovlei Valley farm / Фото Lew Geffen Sotheby's International Realty
Paarl Valley Farm – роскошная резиденция площадью 1050 квадратных метров и потрясающим видом на горы и долину в Западном Кейпе продается за 2,6 млн долларов.
Особняк расположен на склонах гор Кляйн Дракенштайн. Местный климат, вода и почва идеально подходят для выращивания винограда. В главном доме есть четыре спальни, в гостевом – три.
Paarl Valley Farm / Фото Lew Geffen Sotheby's International Realty
Tulbach Valley farm – винодельческое хозяйство площадью 61 га в городе Тульбах славится своими виноградниками.
Здесь выращивают Пино Нуар, Шираз, Мерло и Каберне Совиньон. Цена усадьбы – 1 млн долларов. В особняке есть три спальни и веранды с гостевыми домами, бассейн и площадка для барбекю. Также здесь проводят свадьбы в одной из старейших часовен.
Tulbach Valley farm / Фото Lew Geffen Sotheby's International Realty