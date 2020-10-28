Cегодня дегустируем SHABO Merlot Grande Reserve 2016 года. Этот выдержанный образец заслуживает пристального внимания и однозначно порадует вас своим изысканным ароматом и вкусом, особенно если удастся подобрать к нему идеальную гастрономическую пару. Заинтересовались? Давайте откроем бутылочку!

Сорт: Мерло (международный) – чрезвычайно распространенный и популярный во всем мире сорт. Встречается как в купажах, так и соло. Превосходно проявляет свои качества в терруаре SHABO. Отборный виноград сорта Мерло выращен на виноградниках SHABO и собран вручную.

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Стиль вина: красное сухое, выдержанное в дубовых французских барриках в течение 10 месяцев. Имеет потенциал бутылочной выдержки не менее 5-7 лет.

Цвет: насыщенно-рубиновый с легкими фиолетовыми оттенками.

Аромат: отчетливо чувствуются тона спелых темных ягод – вишня, черника, слива. Специи (черный перец, немного лаврового листа), элегантные ноты выдержки (дерево, табак). Аромат сложный и насыщенный.

Вкус: элегантный, прекрасно сбалансированный, с мягкими шелковистыми танинами, послевкусие утонченное с выразительным фруктовым характером, свойственным сорту винограда Мерло, с оттенками малины и черной смородины.

Общее впечатление: очень структурное, сложное и сбалансированное вино с прекрасными сортовыми характеристиками и чистыми нотами выдержки.

SHABO Merlot Grande Reserve 2016/ Фото SHABO

Рекомендуемая температура подачи: от +16 до +18

Гастрономические пары: птица (утка, гусь), телятина, дичь, овощи, приготовленные на открытом огне.

Международные награды: Los Angeles International Wine Competition.

C чем сочетать SHABO Merlot Grande Reserve 2016?

Мы обратились за рекомендациями к авторитетному эксперту и знатоку украинских вин: встречайте Олега Кравченко, совладельца и шефа-сомелье киевского Win Bar, члена Ассоциации сомелье Украины, лучшего сомелье Украины 2011г.

Олег Кравченко, совладелец Win Bar, лучший сомелье Украины 2011/ Фото Дарья Мангуби

"Мерло один из моих любимых сортов винограда, он подкупает своей умеренной кислотностью и танинами, благородной ароматикой спелых сочных красных и чёрных ягод, – делится своими впечатлениями Олег. – Я даже периодически устраиваю дегустации "Моё сердце за Мерло". А Мерло с юга Украины я считаю недооценённым на фоне своего собрата Каберне Совиньона, и довольно потенциальным. Не раз встречал шикарные образцы из Одесской области".

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Итак, SHABO Merlot Grande Reserve 2016. Открываем бутылку, наливаем в правильный тюльпанообразный бокал объемом 500+ мл, хорошенько аэрируем и нюхаем. Это вино смело можно декантировать перед подачей, так как в нём красиво и неспешно, как в общении с благородным собеседником, раскрываются сочные красные ягоды, спелая вишня и слива, немного деликатной горчинки вишнёвой косточки и вишни в шоколаде.

Делаем глоток. Во вкусе отличная кислотность, деликатные танины, что делает это вино чрезвычайно гастрономичным. А вкус со временем переходит в более спелые ягоды, сладкую сливу и сочную вишню с косточкой, сафьян.

Было интересно дегустировать SHABO Merlot Grande Reserve в сочетании с несколькими позициями из меню нашего Win Bar. За счёт своей структуры это вино отлично сочетается с деликатным мясом, будь то тар-тар из говядины или брускетта с ростбифом. Вяленая утка, антипасти с различными видами копченого и вяленого мяса, сезонные салаты с запечённой тыквой или свёклой, приправленные душистым маслом.

SHABO Merlot Grande Reserve 2016 и антипасти/ Фото Win Bar

На основное смело можно брать утиную грудинку с запечёными овощами или ножку конфи с конфитюром из слив со специями и пюре из батата.

Ножка конфи с конфитюром из слив со специями и пюре из батата/ Фото Win Bar

А сопровождение этого вина в виде филе миньон средней прожарки или фаршированной перепёлки с лисичками и морковью приравнивает вашу трапезу к прочтению вечной классики. И не забываем про сезонную осеннюю дичь, с которой это вино тоже себя раскроет во всей красе!

Фаршированная перепёлка с лисичками и морковью​/ Фото Win Bar