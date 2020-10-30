Господа винолюбы, продолжаем не просто говорить о вине, а учиться правильно его дегустировать и оформлять дегустационные заметки. Дегустируем SHABO Merlot Reserve 2018 года, записываем свои впечатления. И уже в самое ближайшее время встречаем новый винтаж: в середине ноября на полках появится новый SHABO Merlot Reserve 2019. Ждем!

Сорт: Мерло (международный) – один из основных сортов Бордо, второй по распространению сорт винограда в мире. Отборный виноград сорта Мерло, выращенный на виноградниках SHABO и собранный вручную.

Визитная карточка: SHABO Merlot Grande Reserve 2017

Стиль вина: красное сухое, выдержанное в дубовых французских барриках в течение 6 месяцев. Имеет потенциал бутылочной выдержки не менее 4-5 лет.

Цвет: насыщенно-рубиновый с легкими фиолетовыми оттенками. Прекрасный, образцовый для этого сорта и стиля вина цвет.

Аромат: доминируют ноты красных ягод – ежевика, черешня, малина. Дальше раскрывается ароматами сливы, плодов терна, специй (черный перец). Аромат достаточно интенсивный и комплексный.

Вкус: сбалансированный, округлый, с мягкими танинами и длительным, приятным послевкусием. Во вкусе чувствуются те же ноты, которые сформированы ожиданием от аромата: красные спелые ягоды, специи. В нем ничего неприятно "выпирающего": ни излишней спиртуозности, ни неуместной кислотности, ни слишком резких танинов.

Общее впечатление: очень структурное, сбалансированное и элегантное вино.

Фото: SHABO​

Рекомендуемая температура подачи: от +16 до +18

Гастрономические пары: пряное мясо, жареный ягненок, жареная утка, курица. Тушеная баранина с трюфелями, свиная вырезка. Фаршированный болгарский перец на гриле. Паста с фрикадельками в томатном соусе, с большим количеством базилика и орегано. Тунец на гриле. Пармезан, гауда и горгонзола. Овощи-гриль с соусом маринара, фалафель.

Фото: SHABO​

Международные награды: Mundus Vini, International Wine Challenge, Decanter World Wine Awards.

Фото: SHABO

С чем его сочетать? Советы эксперта

Своими впечатлениями от SHABO Merlot Reserve 2018 и идеями по гастрономическим сочетаниям делится гениальный шеф-повар, тонкий знаток и ценитель вин Алексей Юсупов, Head Chef киевского GOLDA pita-bar, ведущий утреннего шоу на телеканале Україна 24 и Бренд-Шеф компании МХП:

Фото из Facebook Алексея Юсупова

"Недавно был приятно удивлен, попробовав SHABO Merlot Reserve 2018. Прекрасное полнотелое вино с красивой ежевикой в букете, легкими танинами и традиционными для этого сорта винограда сливочными нотками. Прекрасное вино в своей ценовой категории с отличным потенциалом к выдержке. Я бы с интересом вернулся к нему еще года через три. С чем его сочетать? Конечно же, с мясом, в идеале – с говядиной. В меню GOLDA pita-bar есть говядина с грибами – вот это была бы прекрасная пара к этому Мерло. Отлично подойдет также нежная телятина с молодым картофелем.

Фото: Instagram goldapitabar

Также можно попробовать кебаб, приготовленный на гриле. Легкий дымный вкус мяса хорошо оттенит чернослив в послевкусии вина".

Фото: Febrian Zakaria / Unsplash