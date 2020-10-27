Даже если вы предпочитаете сухие вина, рекомендуем вам попробовать это десертное вино. А уж тем более, если сладкие вина вам по душе! Дегустируем SHABO Muscat Dessert Reserve, делаем пометки, вспоминаем недавнее лето.

Сорт: Мускат Оттонель (международный) – распространенный в Европе сорт. Особенно известен в десертных винах из Австрии, Венгрии, Болгарии, Румынии, Хорватии и Сербии, а также в сухих винах из Эльзаса и Венгрии. Отборный виноград сорта Мускат Оттонель, выращенный на виноградниках SHABO и собранный вручную.

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Стиль вина: белое десертное, не выдержанное в дубе.

Цвет: насыщенно-золотистый. Очень красиво играет в бокале.

Аромат: мускатные тона, которые не спутаешь ни с чем. Мускат Оттонель относится к ароматическим сортам, и его сортовые характеристики сполна раскрываются в этом вине. В аромате SHABO Muscat Dessert Reserve – белые цветы (липа, акация), немного чайной розы, спелый персик, медовые и изюмные ноты.

Вкус: полный, гармоничный, мягкий, маслянистый с приятным и долгим послевкусием спелых абрикосов и персиков. Даже легкое приятное покалывание на языке немного ощущается, как от кожицы персика.

Общее впечатление: настоящий концентрат лета в бокале. Вино-праздник. Прекрасный баланс сладости и кислотности, который делает его интересным и элегантным. Алкоголь в пределах 13%, практически не ощущается.

SHABO Muscat Dessert Reserve/ Фото SHABO

Рекомендуемая температура подачи: от +14 до +20 (сильно переохлаждать не стоит, чтобы полностью раскрылся аромат и вкус).

Гастрономические пары: рыба, морепродукты, блюда из птицы.

Белое десертное вино чудесно дополняет морепродукты/ Фото Unsplash

Мягкие, нежные сыры – бри, моцарелла, камамбер, возможно, даже сыры с плесенью, например, Овернь. В качестве соуса, кстати, отлично подойдет акациевый мед.

Это вино также хорошо сочетается со свежими фруктами – персики, абрикосы, груши, дыня, инжир.

Лучше всего к белому вину подходят именно мягкие сыры/ Фото Pexels

Международные награды: SHABO Muscat Dessert Reserve отмечено наградой международного конкурса International Wine Challenge.