Поговорим о хересе. Херес, он же Шерри – уникальное вино, технология производства которого родом из Испании, из города под названием Херес де ла Фронтера. Это белое крепленое вино, которое производят из разных сортов винограда. В Испании самыми известными хересными сортами являются Palomino (Паломино) и Pedro-Ximenez (Педро-Хименес).

Главной "фишкой" в производстве хереса, придающей этому вину осо­бый бу­кет и вкус, является так называемое "хересование" – особый способ выдержки вина. Выдержка происходит под плёнкой из специальных хересных дрожжей – флором.

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Хересы SHABO создают по традиционной испанской технологии хересования в бочках. Делают их из собственного винограда белых сортов – как правило, ароматных Алиготе и Ркацители, а также из уникального автохтонного сорта Тельти-Курук (о нем мы уже писали ранее). Обязательным условием хересования является высокое содержание сахаров в виноградной ягоде. Процесс хересования длится не менее 1,5 лет. Выдерживают хересы SHABO в историческом швейцарском подвале, которому около 200 лет – очень романтично и технологически правильно. Бочки в подвале расположены в один ряд, по старинной испанской системе «анадос». В настоящий момент в Украине сухой херес по классическому методу производят только в компании SHABO.

Предлагаем вам продегустировать сухой херес SHABO Sherry Reserve урожая 2015 года. Дегустируем осознанно, записываем наши впечатления в формате дегустационных заметок.

Сорта: Алиготе, Тельти-Курук

Стиль вина: белое сухое, выдержанное под флором (дрожжевая пленка).

Цвет: золотистый – как лучи заходящего солнца.

Аромат: деликатный, сдержанный – сухофрукты, шиповник, поджаренный миндаль, хлебная корочка (привет, дрожжевой флор).

Вкус: насыщенный, долгий, округлый, c доминирующими оттенками поджаренных лесных орехов и миндаля. Элегантное послевкусие, украшенное солоноватыми нотами и легким привкусом дикого меда. Спиртуозность не ощущается – процент алкоголя в этом вине относительно невысок: 15%.

Общее впечатление: сбалансированное и элегантное вино, легкое и ощутимое одновременно.

Рекомендуемая температура подачи: от +8 до +12.

SHABO Sherry Reserve/ Фото SHABO

Гастрономические пары: фантастически гармонично этот херес сочетается с солеными холодными закусками, характерными для испанской кухни. Идеальные сочетания – хамон, чоризо, маринованные зеленые оливки, подвяленные на солнце черные маслины, орехи, сыры с пряностями, хрустящий свежий хлебой и ароматное, слегка подогретое оливковое масло. Пробуйте с SHABO Sherry Reserve 2015 – это вкусно!

Холодные закуски – идеальная пара для хереса/ Фото Unsplash