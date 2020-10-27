Винодельня Château Laffitte Carcasset выпустила новое вино под названием Corsair, которое с помощью технологии дополненной реальности рассказывает историю известного пирата Жана Лафита.

Жан Лафит родился в 1780 году в регионе Бордо, а к концу 18 века перебрался в США, где стал известным корсаром и даже создал "тайник пиратов" в Новом Орлеане, пишут в thedrinksbusiness. Считается, что именно он сыграл значительную роль в битве под Новым Орлеаном в 1815 году и помог американцам победить англичан.

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Почему же владельцы винодельни обратили внимание именно на эту личность?

В 1781 году уже другой Жан Лафит выкупил имение в том же регионе Бордо и основал винодельню, которую сейчас знают как Château Laffitte Carcasset. Доподлинно неизвестно, были ли эти две личности связаны, но вполне возможно, что так.



Интерактивную этикетку для винодельни разработала команда приложения SnapPres. Стоит лишь навести камеру на этикетку – и на экране смартфона начнет разворачиваться невероятная история последнего знаменитого пирата Карибских островов

Изображения оживают с помощью приложения SnapPres / Фото Château Laffitte Carcasset

The Corsair – это классический бленд Каберне Совиньон (60%) и Мерло (40%), изготовленный из винограда урожая 2016 года и выдержанный в дубе в течение 12 месяцев. Владелец винодельни считает, что новые технологии помогут привлечь молодых потребителей.

Интересно, что это не первый эксперимент с дополненной реальностью среди винных брендов: несколько лет назад на полках супермаркетов в разных странах мира появились австралийские вина 19 crimes. Их этикетки также "рассказывали" истории настоящих 10 преступников, которых переселили из Великобритании в Австралию в 18 веке. Появление вин 19 crimes стало настоящим маркетинговым прорывом и примером для более консервативных брендов Старого Мира.