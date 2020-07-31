В современном мире принято считать, что чем старше вино, тем оно лучше. Однако так было не всегда. В Античности самым качественным считалось вино сразу после брожения. Это пояснялось его быстрым скисанием из-за отсутствия необходимых емкостей для хранения.

Ситуация изменилась в XVIII веке, когда появились стеклянные бутылки и корковые пробки, а дубовые бочки начали окуривать серой. С тех пор выдержка вина стала важным фактором при выборе напитка, рассказывает 24 канал.

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Выдержка Длительное хранение вина в специальных условиях (с учетом влажности, света, температуры, доступа воздуха) для улучшения его качества. В этот период происходят химические процессы, которые меняют и делают цвет, аромат и вкус вина более насыщенным, сбалансированным, мощным.

Белые вина приобретают слегка соломенный оттенок (но все зависит от сорта винограда), а красные – получают легкий гранатовый или рубиновый оттенок (если говорить о длительной бутылочной выдержке), спустя несколько лет цвет становится слегка кирпичным. Аромат становится насыщеннее, с мягкими фруктовыми и цветочными нотками. Если вино выдерживается более 10 лет – появляется третья волна ароматов, которые делают его уникальным.

Хранение вина позволяет раскрыть его вкус и аромат / Фото alcofan

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Как выдерживают вино

Существует два способа выдержки вина – в бочках и в бутылках.

Бочковая

При правильно подобранном дубе, раскрывает аромат вина, округляет вкус и дает непревзойденный баланс межу сортом и дубом. Вино приобретает тонкий и красивый аромат, продолжительный вкус. Для того, чтобы залить вино в бочки, оно должно иметь потенциал (а это можно увидеть еще на виноградниках). Поэтому очень важно правильно ухаживать за виноградниками – вино начинается с виноградников.

Бутылочная

Возможна только в том случае, если вино имеет большой потенциал для выдержки (это зависит от винограда). В современном мире бутылку укупоривают натуральной корковой пробкой и отправляют на выдержку с соблюдением всех условий. Хранится вино в горизонтальном положении в темном помещении с температурой 13-15°C и влажностью 75%.

Вино хранят в стеклянных бутылках или дубовых бочках / Фото roberto_bellasio, Pixabay

Что влияет на срок выдержки