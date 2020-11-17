Поднять бокал молодого вина за праздник успешного урожая можно исключительно в третий четверг ноября. До этого момента, например, во Франции продавать вина из нового урожая запрещено законом. Поэтому украинцам в этом смысле сильно повезло – попробовать свое украинское "божоле" они могут раньше всех. Лимитированная коллекция SHABO Молодое уже в продаже.

Более десяти лет бархатное красное, свеже-минеральное белое и ягодно-фруктовое розовое "разлетаются" буквально за пару месяцев. Позиции лимитированы – менее 9 тысяч бутылок – и попробовать их действительно стоит успеть.

Те же ягоды, которые еще в этом августе были на лозе лучшего терруара, уже сегодня SHABO Молодое 2020/ Фото SHABO

Все молодые вина SHABO отличаются приятной легкостью и свежестью, тонким цветочно-фруктовым букетом. А в этом году еще и выпущены с уникальными этикетками, для создания которых пригласили молодых художников.

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Коллаборации мировых винных домов с художниками популярны не одно столетие. В свое время на винных этикетках появлялись работы Сальвадора Дали, Василия Кандинского, Пабло Пикассо и многих других известных деятелей искусства. Актуален тренд и сейчас.



Молодые вина SHABO отличаются приятной легкостью​ / Фото SHABO

Но сотрудничество SHABO и художников – не просто удачная маркетинговая идея, это в большей степени социальное мероприятие. Создание новой этикетки для коллекции молодого вина стало одним из шагов в поддержку молодых талантов Одесского художественного колледжа им. М.Б. Грекова. Победительницей, чьи работы украсили Молодые вина-2020, стала Мариам Губенко. В каждой из идей она провела тонкие параллели между вином и женским характером.

Молодые таланты всегда нуждаются в поддержке, а в сегодняшних реалиях особенно. К тому же, мы искренне уверены, что создание вина – это искусство, поэтому наше сотрудничество со студентами колледжа "Грекова" очень логичный шаг. Это одновременно и наша социальная ответственность, и движение в русле мировых трендов, и возможность для молодого художника заявить о себе на всю страну. Нам очень нравится результат – этот проект еще раз подтверждает, что молодое тоже можно принимать всерьез – будь то идея, человек или вино,

– подчеркивает Гиорги Иукуридзе, CEO компании SHABO.

SHABO Молодое находит общий язык с любым блюдом. Особенность вин этой коллекции в том, что они не проходят процесс выдержки или батонажа. Благодаря чему свежие и ароматные с ярким фруктовым характером готовы к употреблению уже через 1-2 месяца после брожения. Стать обладателем вина нового урожая тоже легко. Его можно заказать в один клик в онлайн-магазине.

В Центре культуры вина SHABO винограду посвящено десятки арт-объектов. Среди них – галерея работ известного фотографа Мишеля Седана/ Фото SHABO