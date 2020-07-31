Вино – "напиток богов", окутанный множеством мифов и слухов. В погоне за настоящим напитком, люди часто оказываются в плену стереотипов.

Некоторая дезинформация настолько "прижилась" в обществе, что воспринимается как факт. 24 канал рассказывает о самых популярных заблуждениях относительно вина.

Читайте Как производят вино: технология и основные этапы

Самые распространенные мифы о вине

Цена

Многие потребители уверены, что чем дороже вино – тем лучше. Действительно, элитные вина считаются хорошими, однако и бюджетная продукция бывает качественной. Важно понимать, что цена напитка состоит из затрат на рабочую силу, производства, дубовые бочки, упаковку, дизайн этикетки, рекламы.

Пробка

Еще один миф – пробка хорошего вина должна быть только натуральной, а винтовая означает, что напиток – подделка. На самом деле, на сегодняшний день многие солидные производители используют винтовые пробки. К примеру, в Новой Зеландии такой метод закупорки очень популярен. И используется он не в целях экономии.

Некоторые производители отказываются от натуральных пробок / Фото jsnewtonian, Pixabay

Выдержка

Старое вино – самое качественное, считается в обществе. Это является правдой лишь частично. Однако стареть в течение десятилетий может до 5% вин во всем мире. Здесь важно обратить внимание на дорогую продукцию из конкретных регионов (к примеру, Бургундия, Бордо, Пьемонт), где могут делать вина, способные храниться годами. Недорогие вина лучше употреблять в первые несколько лет их жизни.

Актуально Вино: его особенности и преимущества перед другими напитками

Красное – не такое калорийное

Количество калорий в напитке зависит как от уровня сахара, так и от уровня алкоголя. В бокале красного и белого вина примерно одинаковый уровень углеводов и калорий.

Количество калорий не зависит от цвета вина / Фото isorepublic

Органические вина не содержат сульфитов

Сульфиты присутствуют во всех винах, так как появляются во время ферментации. Иногда они добавляются дополнительно для стабилизации напитка. В органических винах нет добавленных сульфитов, но есть естественный уровень в 10-20 ppm.

Белое – к рыбе, красное – к мясу

Ошибочное "правило" любого застолья. К красному мясу – красное вино, к белому – белое, к "розовой" еде (к примеру, лосось) – розовое вино.

Розовое вино станет отличным дополнением к "розовой" еде / Фото kaboompics, Pixabay

К вину – фрукты и шоколад

Много лет люди уверены, что именно шоколад – идеальная компания для вина. Однако это не так, ведь он, как и сладкие фрукты, может исказить истинный вкус напитка.

Сухое – самое лучшее

Потребители часто отдают предпочтение сухому вину, заявляя, что в остальные добавляется сахар. Однако качественные десертные, полусладкие и полусухие вина производятся без сахара – он в них исключительно натуральный, из используемых ягод.