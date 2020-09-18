Українці, так само як і жителі багатьох інших країн, цього року значно рідше виїжджають за кордон, але жагу до подорожей ніхто не відміняв. Внутрішній туризм – тренд сезону, і нам пощастило: Україна багата і морями, і горами, і великою кількістю гарних, унікальних куточків.

Одне з таких місць, що незмінно притягує експертів, винолюбів і просто туристів – перший і поки єдиний в Україні Центр культури вина, створений на базі однієї з найбільших виноробних компаній країни – SHABO.

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Унікальний терруар

Навіть якщо ви об'їздили половину виноробств Європи, цей об'єкт вас напевно вразить. Що робить його унікальним? По-перше, звичайно ж, – винятковий терруар. Селище Шабо розташоване на перешийку між Чорним морем і Дністровським лиманом. Крім того, що це просто дуже красиво, ця зона має специфічні кліматичні особливості і особливий склад ґрунтів, на яких висаджені виноградники SHABO. Площа виноградників значна: це більше 1200 га, близько 4 млн елітних виноградних лоз і понад 20 сортів винограду. Деякі лози тут ростуть на пісках. Йдеться, в першу чергу, про знаменитий автохтон, тобто корінний, що зростає у цьому регіоні, сорт винограду Тельті- Курук.

Виноградники Тельті-Курук / Фото Кирило Печерик

Центр культури вина SHABO розташований у самому серці виноградників, тому у вас є відмінна можливість побачити, як росте виноград і як за ним доглядають виноградарі і винороби компанії. Виноградниками, що йдуть за горизонт, можна милуватися нескінченно. І, звичайно ж, викладати приголомшливі фото в Instagram.

Фото SHABO

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Лоза і сучасне мистецтво

Лоза для винороба – це святе, саме тому на території Центру височіє пам'ятник виноградній лозі – єдиний у Європі. Арт-об'єкт висотою близько 4 м виконаний з бронзи, його автор – відомий одеський художник-скульптор Михайло Рева. Ця скульптура – частина унікального ансамблю "Трилогія виноградної лози". Її продовження – колекція скульптурних масок "Лики лози", також від Михайла Реви. Маски створені з бронзи, мармуру і позолочених фрагментів лози.

Фото SHABO

Ще одна арт-експозиція Центру, гідна уваги – фотовиставка відомого французького фотографа Мішеля Седана. Це цікава колекція фото, виконаних в режимі макрозйомки, під назвою 'Shabo terroir' ('Терруар Шабо').

Шабо – регіон з давніми виноробними традиціями

Далеко не всім відомо, що традиції виноградарства та виноробства були закладені в регіоні Шабо ще в античні часи, а років 200 тому переселенці з Швейцарії заснували тут першу (і єдину у світі) автономну швейцарську колонію. У Центрі культури вина зберегли і відреставрували стародавні швейцарські підвали, над якими знаходиться справжній Музейний лабіринт, присвячений історії виноробства регіону, починаючи з античних часів.

Однак головним мистецтвом Центру культури вина є мистецтво виноробства. Гості "Центру" можуть наживо спостерігати магію всіх виробничих процесів. Рівень технологій та експертиза співробітників SHABO вражає як любителів, так і експертів-виноробів, в тому числі зарубіжних – перевірено. Все знаходиться тут: Винний Дім Шабо, Коньячний Будинок Шабо, а зовсім поруч – і Будинок ігристих вин Шабо.

Фото SHABO

Шабо — рай для дегустатора

Чи можна втриматися від дегустацій у Центрі культури вина? Можна, але дуже тяжко. Тим більше, що в SHABO шість чудових дегустаційних залів, а також гордість його творців – фамільна енотека.

До слова, ексклюзивні вина Family Reserve створюються в SHABO вже десять років, але широкому колу поціновувачів стануть доступні тільки наприкінці 2020 року. Володарі вин з цієї колекції зможуть придбати скриньку у сховищах Центру, а також замовити унікальну етикетку для цих вин із зображенням власного сімейного герба, який компанія SHABO допоможе розробити індивідуально для вас.

Фото SHABO

Вина SHABO відзначені сотнями нагород кращих дегустаційних конкурсів світу і, безумовно, заслуговують найпильнішої уваги.

Дегустація – прекрасна можливість познайомитися з винами SHABO в категорії fine wine за розумні гроші. Гостям Центру пропонують три варіанти дегустації: Стандарт – 6 вин з колекцій SHABO Класик, Reserve (в тому числі і знаменитий Тельті-Курук, про який ми говорили вище) і ігристе SHABO Special Edition; VIP – 1 ігристе і 5 тихих вин з преміальних колекцій Grand Reserve і Vaja Grand Cru; VIP + (з відвідуванням Будинку ігристих вин) – 3 ігристих з колекцій Classic, Grand Reserve і Special Edition, і 5 тихих вин з колекцій Reserve, Grand Reserve і Vaja Grand Cru (більш предметну інформацію щодо актуального дегустаційного листа можна отримати безпосередньо у Центрі).

Фото SHABO

Куштувати вина SHABO у поєднанні з традиційною українською і грузинською кухнями також можна у ресторані "Шабський дворик", розташованому неподалік.

Ті вина, які сподобалися вам на дегустаціях, а також інші, в тому числі рідкісні зразки вин SHABO, можна придбати у фірмовому бутіку, тут же, на території комплексу.

Центр культури вина SHABO цікавий для відвідування в будь-яку пору року. Більше інформації та запис на екскурсії та дегустації – на сайті Центру та на сторінці у Facebook.