Запрошуємо на 14-й Kyiv Food and Wine Festival

Сумуєте за яскравими подіями та позитивними емоціями? 14-й Kyiv Food and Wine Festival запланований як величезне свято зі смачними стравами та благородними напоями. Приймає гостей знаменитий арт-простір галереї LAVRA 29 і 30 серпня. Свій внесок у ці в усіх відношеннях смачні вихідні зробить і компанія SHABO.

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На своєму стенді улюблений винний бренд представить гостям, як добре відомі українцям колекції, так і ексклюзивні вина. Редакція настійно радить звернути увагу на:

вино з українського автохтонного сорту Тельті-Курук , у SHABO він представлений в колекції Reserve і Grande Reserve

, у SHABO він представлений в лінійці ігристих – на колекцію, створену за методом Шарма

витримані ігристі вина за класичним методом, і лімітовану колекцію ігристих Grand Reserve

Кращі вина SHABO прикрасять Kyiv Food and Wine Festival | Фото shabo.ua

нішевий напій ICE WINE (використовується популярна у Новому Світі технологія, коли натуральна солодкість досягається заморожуванням винограду)

(використовується популярна у Новому Світі технологія, коли натуральна солодкість досягається заморожуванням винограду) також на стенді буде можливість познайомитися з тихими і ігристими винами ексклюзивної лінійки SHABO – Vaja Grand Cru.

Важлива інформація! Компанія SHABO піклується про здоров'я і безпеку українців, а організатори фестивалю дотримуються всіх офіційних рекомендацій МОЗ, тому на локації буде присутня обмежена кількість гостей.​

Цікаво Унікальність на смак: вертикальна дегустація вин Тельті-Курук SHABO

Обов'язковою умовою буде вхід у масці і носіння маски на території фестивалю, за винятком часу, коли вживається їжа або вино. На території фестивалю буде розміщено достатню кількість антисептиків на всіх зонах контакту. Також тут можна буде придбати додаткову маску. Організатори забезпечують ще більш ретельну і часту, ніж зазвичай, дезінфекцію поверхонь і приміщень.

SHABO представить свої найкращі колекції вина на фестивалі / Фото shabo.ua

Будьмо здорові, і до зустрічі на 14-му Kyiv Food and Wine Festival!

Дати: 29 і 30 серпня

Адреса: художня галерея LAVRA, вул. Лаврська, 7Б.

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