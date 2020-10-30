У Лондоні показали вина, яким надають перевагу перші особи світу. Всі експонати були представлені на державних бенкетах цього століття.

Усі пляшки обирали приймаючі країни для того, щоб привернути увагу до вітчизняного виноробства. Цікаво, що вина, які подавались світовим лідерам, не менш відомі, ніж персони, що їх куштували. Більшість з цих вин – вишукані та спеціалізовані, а часто і рідкісні, повідомляє The drinks business.

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Була одна особлива пляшка, яку подавали більше, ніж 40 разів у присутності керівників держав — це Changyu AFIP № 1 — сорт Каберне Совіньйон. Воно вироблене у Китаї і коштує близько 100 фунтів стерлінгів.

Яке вино п’ють світові політичні лідери:

Muga Selección especial reserva 2014. Це вино подавали президенту Китаю Сі Цзіньпіну, коли він прибув до Іспанії на зустріч з королем Феліпе VI.



Muga Selección especial reserva 2014

Chateau Latour a Pomerol 1995. Цим вином у 2007 році на бенкетній вечері пригощали колишнього імператора Японії під час візиту до Великобританії на офіційний візит до королеви Єлизавети II.

Chateau Latour a Pomerol 1995

Domaine Drouhin Pinot Noir Laurene 2014. Його куштував президент Франції Еммануель Макрон у США, коли зустрічався з Дональдом Трампом у 2018 році. Domaine Drouhin Pinot Noir Laurene 2014 Long Shadows Vintners Chester-Kidder Red Blend 2009. Це вино подавали до столу у 2014 році для Барака Обами та Франсуа Олланда під час державного візиту до США.

Long Shadows Vintners Chester-Kidder Red Blend 2009

Villa Ragazzi Sangiovese Napa 2012. Подавали на завершальній державній вечері Барака Обами у жовтні 2016 році, коли прем’єр-міністр Італії Маттео Ренці прибув з офіційним візитом.



Villa Ragazzi Sangiovese Napa 2012

Chateau Lafite Rothschild 1997. Пригощав президент Франції Франсуа Олланд президента Китаю Сі Цзіньпіну на вечері до 50-ї річниці китайсько-французьких дипломатичних відносин у 2014 році.



Chateau Lafite Rothschild 1997

Château Margaux 1961. Ним пригощала королева Великобританії Єлизавета ІІ президента Франції Ніколя Саркозі у 2008 році.



Château Margaux 1961

Chateau Mouton Rothschild 1988. Подавали на вітальній вечері для королеви Єлизавети II у 2004 році в Єлисейському палаці. Приймав тоді президент Франції Жак Ширак.





Chateau Mouton Rothschild 1988

'Afip No. 1' Cabernet Sauvignon. Слугував на державних бенкетах для багатьох глав іноземних держав, коли вони відвідували Китай. Серед них канцлерка Німеччини Ангела Меркель у 2015 році та прем’єр-міністр Канади у 2017.



'Afip No. 1' Cabernet Sauvignon