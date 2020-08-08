Вино по праву називають напоєм богів. Серед його шанувальників - тисячі відомих людей.

Знаменитості не дуже часто розкривають свої алкогольні пристрасті, однак деякі з вин настільки віддані вину, що готові поділитися своїми уподобаннями. Яке ж вино воліють зірки, розповідає 24 канал.

Цікаво Зірки, які вирішили стати виноробами

Королева Великобританії Єлизавета II ніколи не приховувала своє любові до вина та іншого алкоголю. Як стало відомо The Independent, щодня вона п'є по 4 келихи коктейлю.

Єлизавета II п'є по 4 коктейлю щодня / Фото Allwine

Перед обідом вона вживає англійський джин з французьким аперитивом на основі кріпленого вина Dubonnet, лимоном і льодом. В обід вона випиває сухий джин з мартіні, в кінці – вино зі шматочком шоколаду. День 94-річної королеви закінчується келихом шампанського.

Королева Великобританії любить Dubonnet з лимоном і льодом / Allwine

Голлівудський актор Джонні Депп вживає різні напої – віскі, абсент, вино. З останнього він вибирає бордоські Petrus, Chateau Calon-Segur, Chateau Cheval Blanc і бургундське Domaine de la Romanee-Conti. За визнанням зірки, щомісяця він витрачає на вино більше 30 тисяч доларів.

Джонні Депп не шкодує коштів на вино​ / Фото liveinternet

Ще одна голлівудська зірка, актор Х'ю Джекман обирає австралійські вина Henschke "Hill of Grace" і Penfolds "Grange". Останнє, до речі, також п'є Кіану Рівз.

Х'ю Джекман показав себе з келихом улюбленого вина​ / Фото Instagram

Дружина британського принца Гаррі, екс-акторка Меган Маркл віддає перевагу італійським винам. Одне з улюблених – Tignanello.

Меган Маркл любить червоне сухе вино / Фото beautyhub

В інтерв'ю канадському журналу Best Health вона заявила, що келих червоного сухого вина – секрет її маленького щастя.

Читайте Смак життя: топ фільмів, які припадуть до душі поціновувачам вина

Дрю Беррімор, яка володіє виноградниками, неодноразово зізнавалася, що її улюблене вино – своє власне – Barrymore 2015 Monterey Rose of Pinot Noir. За її словами, це вино вона вживає протягом року.

Дрю Беррімор обирає вино власного бренду / Фото elledecoration

Знаменита кіноактриса Мерилін Монро любила шампанське. Вона не раз була помічена з келихом алкоголю в руці. Однак до сих пір йдуть суперечки, яке саме шампанське вона вважала за краще. За деякими даними, зірка вибирала відомий Dom Perignon 1953, за іншими – Piper-Heidsieck, що традиційно супроводжує церемонії проведення кінопремії Оскар.

Мерилін Монро часто бачили з келихом шампанського / Фото hranimvino

З вином також були помічені й інші відомі люди Голлівуду – Єва Лонгорія, Кейт Хадсон, Кейлі Куоко, Міла Куніс і інші. Однак свої вподобання публічно вони не розкрили.