Якщо ви досі читаєте статті про вино і не розумієте, в чому різниця між цими загадковими “апеласьоном” і “теруаром”, то цей матеріал для вас.

Обидва ці поняття прийшли до нас із Франції та позначають місце, у якому виріс виноград. В чому ж різниця між ними? Детальніше про ці терміни розповідають vino2rs.

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Що таке апеласьон

Апеласьон – визначені законом вимоги до виробництва вина на певній території, які гарантують його якість. Це може бути назва окремої виноробні, селища, регіону тощо. Апеласьон перш за все чітко позначає територію, на який росте виноград. А ще – вказує на те, як вирощують та за якою технологією виробляють вино на цій території, з якого конкретно сорту винограду, як довго його необхідно витримувати, який в ньому повинен бути рівень алкоголю тощо. Лише вина, які відповідають усім цим (і багатьом іншим) характеристикам, можуть називатись продуктом певного апеласьону.

Ці правила можуть сильно відрізнятись навіть у межах однієї країни, а апеласьони – входити до складу один одного. До прикладу, апеласьони Медок та Грав – частини апеласьону Бордо.

Для чого використовують апеласьони

Апеласьони допомагають вам орієнтуватись у величезному асортименті вин. Тобто, якщо ви бачите на етикетці абревіатуру АОС (Appellation Origine Controlee), ви точно знаєте, що це вино відповідає високим стандартам певного регіону. Ви можете не турбуватись за якість такого вина, адже його виробництво строго контролювали. Апеласьйон гарантує вам результат.

У Франції за тим, аби усі правила апеласьонів виконували, стежить державна організація, що зветься Національний інститут походження та якості – Institut national de l’origine et de la qualité (INAO). Загалом систему апеласьонів зараз використовує більшість провідних країн-виробників вина. Апеласьони позначають як АОС та АОР у Франції, DOC та DOCG в Італії, Іспанії та Португалії, AVA в США.

Цікаво, що першу систему найменувань впровадили не у Франції – її ввели ще у 1730-х роках в Угорщині суто з метою контролю якості вин, а сьогодні її використовують і в інших галузях: наприклад, у сироварінні та виробництві масла.

Що таке теруар

Якщо апеласьон – це чітко окреслені правила виробництва вина для певної території, закріплені юридично, то теруар – це більш суб’єктивне поняття, про яке не говорять в офіційній класифікації.

Теруар – це особливості тієї місцевості, у якій росте виноград: ґрунт, клімат, сорт самого винограду. На якість вина впливає усе, що дала природа конкретній місцевості (цілому регіону чи певному куточку): сила вітрів, наявність лісових масивів поряд, склад грунту, висота над рівнем моря, кількість сонячного проміння та опадів, середньорічна температура тощо. Все це ми й називаємо теруаром.

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Коли винороби говорять про теруар певного вина, то мають на увазі, що це вино типове для своєї місцевості.

Якщо до цих природних особливостей додати чітку технологію виробництва, то ми й отримаємо апеласьон, про який говорили раніше.