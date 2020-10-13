Загалом за екстравагантною назвою "декантація" стоїть переливання вмісту однієї місткості в іншу.

Традиція переливати вино із пляшки у якийсь недолугий скляний-глиняний-металевий чи ще який глечик існувала ще у Давньому Римі. Її існування пояснювалося просто – пляшок ще не було, а вино потрібно було в чомусь на стіл подавати. З цього все і почалось, розповідає "Сомельє в зелених штанях".

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Але справді функціональну складову декантери отримали, коли вина почали продаватися у пляшках. У складних, важких, старих, витриманих та насичених винах на дні часто формувався осад. Він є результатом природних процесів, що відбуваються у вині.

Ось, наприклад, виноград має дві головні кислоти – винну та яблучну. Винна кислота складається із кислих та нормальних солей. А солі мають різну розчинність – одні розчиняються у вині повністю, а інші випадають в якості осаду на дно пляшки.

До осаду додаються сполуки калію із винною кислотою та фенольні сполуки – таніни та речовини, що забарвлюють вино. Це повільний процес, що триває роками. У результаті на дні пляшки утворюється "винний камінь" – кристалічні відкладення жовтого або рожевого кольору. Найчастіше його осад зустрічається у старих поважних винах.

Декантери "рятують" вино від осаду / Фото ejemplos

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Осад у вині не є шкідливим, але може надати вину недоречного смаку та й неприємно хрустітиме на зубах. Тож для того, щоб унеможливити його попадання у келих, вино спочатку переливали у прозорий резервуар, а потім, слідкуючи за осадом, зі цієї місткості розливали вино по келихах. Часто ще використовували свічку, щоб пильніше спостерігати.

Але і це не все! Декантація також посилює аромат вина шляхом аерації (коли вино вступає у контакт із киснем) та пом'якшує таніни. Деякі витримані вина можуть бути не говірливими, але у процесі декантації, вони будуть розкриватися.

Можна спробувати декантувати й молоді вина, але з великим потенціалом для витримки – в цьому випадку аерація зробить таніни більш приємними та м'якими.

Дехто декантує і дешеві вина, адже аерація зменшує "сірчану" задушку у вині (а таке буває, якщо минуло мало часу від моменту розливу та додана сірка ще не встигла інтегруватись).

Ілюстрація / "Сомельє в зелених штанях"

Сьогодні існує чимало суперечок на рахунок ігристих вин. Дехто вважає це припустимим, а деякі фахівці, як от винний критик Джеймс Саклінг – недоречним, він навіть порівнює такі експерименти із залишеною пляшкою газованої води у холодильнику.

Але прагнемо нагадати, винний світ зіткано не лише із правил, а ще й з величезної кількості винятків. Саме тому чи треба декантувати вино, чи ні, вам розповість лише та людина, яка пила це ж саме вино цього ж самого вінтажу. Не інакше.

Єдине, що суперечкам та сумніву не підлягає, це те, що процес декантування є вкрай естетичним та приємним.

Декантери бувають різної форми / Фото fama

Якщо ви, так само як "Сомельє в зелених штанях", полюбляєте усе гарне, то будьте обережні, бо:

Спочатку ви купите декантер із великим широким дном, щоб аерувати вина червоні.

Потім ви купите декантер із вузьким дном, щоб аерувати вина білі.

Потім вам доведеться купити еластичну щітку для вимивання декантерів.

Потім – підставку-сушилку для декантерів (щоб зберігати їх догори дном, бо пиляться)

Потім – відерце для льоду, яке знадобиться, коли ви станете охолоджувати білі вина у декантері…

А ще існують декантирувальні машини та цифрові декантери. Тож приємних вам експериментів, любі друзі, та говірливих і щедрих вин!