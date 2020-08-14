Сомельє: хто це, чим займається і в чому особливості професії
У сучасному світі є безліч вин і тисячі виробників. Часто вони невідомі для звичайного споживача. Тут на допомогу приходить сомельє.
Ця людина знає про вино все і дає інформацію, яка допоможе вам зробити вибір. Хто ж такий сомельє і в чому його завдання, розповідає 24 канал.
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СомельєВинний експерт. Людина, яка володіє навичками дегустації вина, знаннями про його виробництво, види, типи, зберігання, витримку, подачу і поєднання з їжею та іншими напоями.
Найбільш часто сомельє працюють у ресторанах високого рівня, однак вони також є у деяких винних маркетах. Хороший експерт може приносити закладу солідний прибуток (до 40% в місяць).
Сомельє повинен:
- володіти знаннями про вино, його історію, виробництво та ін.;
- пам'ятати смак різних вин, їхні характеристики;
- добре знатися на виробниках і стилях вин, які вони випускають;
- відслідковувати смаки відвідувачів;
- володіти "чуттям";
- розбиратися у комбінуванні вин з різноманітними стравами та іншими напоями.
Процес дегустації вина / eggmijin, Pixabay
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Особливості професії
Сомельє складає винну карту закладу і займається закупівлею вин у постачальників. Після отримання партії вина, він стежить за умовами зберігання. Сюди відносяться: правильна температура, вологість, положення пляшок (вони повинні лежати горизонтально, щоб вино омивало корок, а за кілька днів до подачі перевертатися вертикально для того, щоб осад, якщо він є, опустився на дно).
Перед подачею напою клієнту, сомельє повинен перевірити зовнішній вигляд пляшки і довести її до потрібної температури. Тільки після цього вино виноситься у зал відвідувачеві.
Сомельє показує пляшку гостю, демонструє етикетку, представляє назву вина і виробника, повідомляє характеристики (сорт винограду, класифікацію, рік врожаю). Далі пляшка відкорковується, сомельє наливає трохи у свій келих і оцінює якість (колір, аромат, смак, наявність чи відсутність дефектів), після чого можливість скоштувати вино надається гостю. Після схвалення, напій розливають по келихах.
Чим ще володіє гарний сомельє
- Презентабельна зовнішність
- Грамотна чиста мова
- Уміння пояснити клієнту нюанси смаку і особливості напою професійним, але простою мовою
- Уважність
- Коректність
- Ввічливість
За допомогою сомельє можна вибрати вино у ресторані / Фото drinks
Відомі українські сомельє та винні експерти
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