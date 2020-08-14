У сучасному світі є безліч вин і тисячі виробників. Часто вони невідомі для звичайного споживача. Тут на допомогу приходить сомельє.

Ця людина знає про вино все і дає інформацію, яка допоможе вам зробити вибір. Хто ж такий сомельє і в чому його завдання, розповідає 24 канал.

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Сомельє Винний експерт. Людина, яка володіє навичками дегустації вина, знаннями про його виробництво, види, типи, зберігання, витримку, подачу і поєднання з їжею та іншими напоями.

Найбільш часто сомельє працюють у ресторанах високого рівня, однак вони також є у деяких винних маркетах. Хороший експерт може приносити закладу солідний прибуток (до 40% в місяць).

Сомельє повинен:

володіти знаннями про вино, його історію, виробництво та ін.;

пам'ятати смак різних вин, їхні характеристики;

добре знатися на виробниках і стилях вин, які вони випускають;

відслідковувати смаки відвідувачів;

володіти "чуттям";

розбиратися у комбінуванні вин з різноманітними стравами та іншими напоями.

Процес дегустації вина / eggmijin, Pixabay

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Особливості професії

Сомельє складає винну карту закладу і займається закупівлею вин у постачальників. Після отримання партії вина, він стежить за умовами зберігання. Сюди відносяться: правильна температура, вологість, положення пляшок (вони повинні лежати горизонтально, щоб вино омивало корок, а за кілька днів до подачі перевертатися вертикально для того, щоб осад, якщо він є, опустився на дно).

Перед подачею напою клієнту, сомельє повинен перевірити зовнішній вигляд пляшки і довести її до потрібної температури. Тільки після цього вино виноситься у зал відвідувачеві.

Сомельє показує пляшку гостю, демонструє етикетку, представляє назву вина і виробника, повідомляє характеристики (сорт винограду, класифікацію, рік врожаю). Далі пляшка відкорковується, сомельє наливає трохи у свій келих і оцінює якість (колір, аромат, смак, наявність чи відсутність дефектів), після чого можливість скоштувати вино надається гостю. Після схвалення, напій розливають по келихах.

Чим ще володіє гарний сомельє

Презентабельна зовнішність

Грамотна чиста мова

Уміння пояснити клієнту нюанси смаку і особливості напою професійним, але простою мовою

Уважність

Коректність

Ввічливість

За допомогою сомельє можна вибрати вино у ресторані / Фото drinks

Відомі українські сомельє та винні експерти

Дмитро Саприкін / Dmitry Saprykin, Facebook​

Анна-Євгенія Янченко / Фото Anna Eugenia Yanchenko, Facebook

Іван Бачурін / Фото Facebook

Катерина Ющенко / Фото Facebook

Євгенія Ніколайчук / Фото Jenia Nikolaichuk, Facebook