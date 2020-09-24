Ігристе вино, або, як його ще називають, – "найсвятковіший" із напоїв, і сам нещодавно "святкував" своє свято. За переказами, саме 4 серпня далекого 1668 року французький чернець П'єр Періньон, який завідував льохом і займався виноробством, представив в абатстві Овіллєр незвичайний ігристий напій.

Звісно ж, це легенда, бо історичні факти – річ уперта, і виробляти ігристі вина навіть у Шампані розпочали значно раніше, а сам Періньон лише покращив цей процес, але, погодьтеся, легенда гарна!

З тих пір, ось уже понад три з половиною століття, світ знає це вино як шампанське. Традиційно, батьківщиною шампанського вважають французьку провінцію Шампань. Довгий час побутувала думка, що тільки там можна скуштувати автентичне ігристе. Та насправді це вже давно не так. Якісне ігристе виробляють у багатьох країнах світу, у тому числі – в Україні. В Будинку ігристих вин SHABO його виготовляють за класичним французьким стандартом.

Читайте День народження шампанського: 10 цікавих фактів про ігристий напій

Будинок ігристих вин SHABO був введений у виробництво у 2013 році. Це – обладнання найновішого покоління. Постійний температурний режим для зберігання вина, для виробництва – це питання номер один, – розповів гід Центру культури вина SHABO Вадим Ковпак.

Ігристі вина SHABO виготовляють за двома технологіями:

Перша – метод шампанізації, або класичний метод

Вино розливають у пляшки і розміщують у погреби. Ігристе вино проходить витримку у пляшках від півтора до понад п'яти років – відбувається природний процес бродіння. Простіше кажучи, у вині формуються специфічні аромати і смак, притаманні ігристим, та з'являються бульбашки, які ми так полюбляємо.

Вина SHABO завоювали безліч нагород на престижних конкурсах / Фото SHABO

Цікаво Зірки, які вирішили стати виноробами

Другий метод – Шарма, або акратофорний

Ця технологія також передбачає природне бродіння, але не в пляшках як у першому випадку, а у спеціальних об'ємних резервуарах – акратофорах.

Акратофори в Домі ігристих вин SHABO / Фото Shabo

Акратофор – від грецької "акротофорус", – посудина для чистого вина. Акратофори вміщують від 20 до 50 тисяч пляшок ігристого вина об’ємом 0,75 л. Період приготування такого вина 4-6 місяців. Його девіз: надзвичайна легкість та природна свіжість, – додав гід Вадим Ковпак.

SHABO виробляє ігристі вина за двома технологіями​ / Фото shabo.ua

Аби достоту насолодитись смаком ігристого вина, важливо правильно його споживати. Напій слід подавати охолодженим у вузькому високому бокалі на довгій ніжці. Саме за неї потрібно тримати келих, аби вино не нагрівалося.