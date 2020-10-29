Чи правда, що вино, витримане у дубовій діжці, краще від того, що бачило лише сталевий резервуар? Невже винороб відправляє у «дерево» лише свої найкращі зразки?

Аж ніяк! Якщо обирати між винами з різним типом витримки, ви маєте відштовхуватися виключно від того, що саме ви чекаєте від вина, розповідає Сомельє в зелених штанях.

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Але сталеві резервуари для винороба – це подекуди як життя на вулкані. Нещодавно на одній з винарень Вільямалеа (Іспанія) сталося те, що нагадує славнозвісну сцену з фільму Стенлі Кубрика "Сяйво". З величезної цистерни почали витікати червоні ріки. В цілому, компанія втратила 50 тисяч літрів вина. За словами її президента причиною лиха стала відмова клапану. Це вже не перше винне виверження. У 2018 році в Італії взірвалася цистерна з просекко. Ще в одному італіському містечку через негаразди у системі сховища до труб водопроводу потрапило Lambrusco Grasparossa. Таким чином, з кранах місцевих жителів цілих чотири години лилося ламбруско!

Які вина витримують у сталі?

Вина з ароматних сортів винограду. Металевий резервуар, який ще називають “нейтральним”, не впливає на кінцевий смак напою, тому на виході ми відчуваємо виключно ті відтінки, які притаманні самому сорту. “Сталеві” вина будуть дзвінки, свіжі, хрусткі та матимуть яскраву ароматику. Наприклад, це можуть бути Рислінг, Совіньйон блан, Піно гріджіо, Альбаріньйо та багато інших зразків. З червоних – Гаме та Каберне фран.

Металеві резервуари використовують для вин с яскравим смаком/ Фото Pixabay

Які вина витримують в дубі?

Дубовому ж огранюванню винороби піддають вина з нейтральних сортів винограду. Як результат, вони стають складнішими. Завдяки мікропорам у дубі вино контактує із киснем, в результаті чого воно розвивається, стає м'якшим та більш гармонійним. У той самий час деревина вступає у хімічну реакцію з винними кислотами, у результаті чого деяка їх частина перетворюється на складні ефіри. Так вино й отримує складнішу ароматику. Діжки меншого розміру надають напою більше дубових відтінків.

Традиційні дубові бочки надають вину особливих нот/ Фото Unsplash

Але з часом дубові діжки стають нейтральними та вже не дають вину ту окантовку, яка була у попередніх вінтажах. Але такі бочки ще можуть забезпечувати вино мікрооксидацією (повільним насичення киснем). Вино стає м'якішим, але втім вже не набуває дубових ароматів.

Робота з дубом потребує серйозних фінансових інвестицій, тому витримані у дереві вина коштують дорожче.

Існують різні види дерев'яних діжок – за розміром та видом дубу. Винороби використовують американський, французький та східноєвропейський дуб. "Американець" надає тих самих кокосових відтінків, "француз" – спеції, а східноєвропейські діжки більше впливають на текстуру вина, ніж на його смакову палітру.

Як і навіщо люди почали витримувати вина?

У стародавні часи людство насолоджувалося винами молодими, тобто відразу після процесу бродіння. А виноторговці намагалися розпродати усе своє вино майже за копійки. Ще б пак! Вже зовсім скоро карета перетвориться на гарбуз, а вино – на оцет. Однак деякі кмітливі виноградарі все ж намагалися продовжити життя товару та зберігали його у щільно закритих місткостях, на кшталт глиняних горщиків або шкіряних міхурів.

Амфора – перша місткість для зберігання та транспортування вина/ Фото vino2rs

Але крім мети зберегти вино перед підприємцями стояло ще одне питання – транспортування (погодьтеся, міхури – такий собі варіант). Тоді на поміч прийшли дубові діжки, які досить непогано справилися із завданням. Але був один нюанс – аромат вина дещо змінювався… «Але нічогеньке таке, дійсно нівроку», – прицмокували дегустатори. Звичайно, відтоді дубова діжка, як і сам процес виробництва змінилася. А згодом у винну промисловість прийшли й нержавіючі місткості.

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Хай там як, але Сомельє в зелених штанях дуже тішиться, що на відміну від наших пращурів сьогодні він має змогу дегустувати вина різних стилів та методів виробництва.