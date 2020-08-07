Сухе вино: що це таке, чим відрізняється від напівсухого і напівсолодкого
Вибір вина – завдання непросте і залежить не лише від фінансових можливостей, але і від смакових уподобань.
Хтось віддає перевагу сухим винам, хтось – напівсухим або напівсолодким. Що ж таке сухе вино і в чому його відмінності від інших типів вин, розбирався 24 канал.
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Сухимназивається вино, у якому дріжджі "насухо" переробили цукор (залишок може становити до 0,3%). Міцність такого вина становить – 9-14%.
За вмістом цукру і спиртової основи вина бувають:
• тихі столові;
• ігристі;
• тихі кріплені вина.
• ігристі;
• тихі кріплені вина.
У свою чергу тихі столові вина діляться на:
- сухі (цукор до 0,3%, спирт – 9-14%);
- напівсухі (цукор - 0,5-2,5%, спирт – 9-14%);
- напівсолодкі (цукор - 3-8%, спирт – 9-13%).
Таким чином, сухі вина відносяться до категорії столових вин, і бувають білі, червоні, і рожеві.
Білі сухі вина
Особливості
- солом'яний колір з відтінком від блідо-лимонного (в невитриманих) до темно-золотистого (у витриманих);
- свіжий смак;
- яскраво виражений букет.
Якість таких вин залежить від особливостей сорту, умов проростання лоз, зрілості винограду, його переробки і умов зберігання.
Біле сухе вино має досить виражений букет / Фото Pexels
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Червоні сухі вина
Особливості
- від світло червоного до насичено червоного кольору з різними відтінками (наприклад, рубіновим, гранатовим);
- насичений смак;
- хороший, м'який баланс, помірна кислотність;
- аромат – фруктово-ягідний.
Червоне сухе вино може бути різного відтінку / Фото foodiesfeed
Рожеві сухі вина
Особливості
- від світло-рожевого ("ніжний лосось") до насичено рожевого (червона смородина, барбарис) відтінку;
- відрізняються свіжістю;
- приємні і легкі ягідні аромат і смак (полуниця, малина, суниця, барбарис).
Рожеві сухі вина мають ягідний аромат / Фото slon.fr
Чим відрізняються сухі вина від напівсухих і напівсолодких
- Найголовніша відмінність – вміст цукру. У сухих винах частка цукру становить до 0,3%, в напівсухих – 0,5-2%, у напівсолодких – 3-8%.
- Смак. Сухі білі вина відрізняються більш високою кислотністю, у червоних сухих, крім кислотності, присутні таніни (в'язка терпкість). У солодких і напівсолодких у смаку відчувається більше солодощі, за якою "ховається" кислотність – таке поєднання робить їх свіжими і не солодкими.
- Міцність сухих і напівсухих вин становить 9-14%, а напівсолодких – 9-13%.
- Виноград. Найбільш часто використовувані сорти: білі – Шардоне, Совіньон Блан, Піно Грі, Піно Блан, Мускат Оттонель і т.д. Червоні – Мерло, Каберне Совіньон, Каберне Фран, Сапераві та ін.
Багато поціновувачів вина вважають, що сухе вино через відсутність солодощі дозволяє сповна насолодитися його неповторним ароматом і смаком. Однак є безліч шанувальників і напівсухих, і напівсолодких вин – все залежить від особистих переваг.