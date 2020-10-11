Взагалі рожевий колір не існує. Науковці стверджують, що насправді ми не можемо бачити рожевий колір, бо він не входить до списку канонічних кольорів. Тож невідомо, чи то закоханість у життя додає нам змоги цей колір бачити, чи то щось допомагає ввести наш зір в рожеву оману…

Давайте пригадаємо, як саме виготовляють rose. Почнемо із закоханості – тип рожевого вина це аж найдавніший з усіх типів вин, бо також його можна назвати "недочервоним", розповідає "Сомельє в зелених штанях".

Читайте Як вишня опинилася у вині з винограду: розкрито секрет

Колись вино кольору "дикої троянди" полюбляли Людовик XIV, Філіп IV, а ще – декілька Пап Римських та декілька королів Франції, як то Рене Добрий. Оскільки раніше бракувало можливостей виготовити суто червоні вина, то можна сказати, що майже усі червоні вина раніше були рожевими. Вина Бордо через це так і називали "клерет", тобто "світленькі".

А ще у становленні рожевих вин в сучасному світі надважливу роль зіграли Ернест Гемінгвей, Фіцджеральд та Джиммі Гендрікс…

Ілюстрація / "Сомельє в зелених штанях"

Маємо надію, що тепер у вас достатньо історичної інформації для підтримання діалогу про рожеві вина та є вагомі пояснення, щоб довести що не лише жінкам варто ласувати цим напоєм, тож тепер трохи інформації практичної.

Цікаво Диня у вині: розкрито секрет неповторного аромату

Рожеві вина виготовляють декількома способами:

1. Метод короткої мацерації чи "вино однієї ночі" (так, саме так)

Це коли з винограду темного кольору вичавлюють прозорий сік, а потім цей сік декілька годин тримають у контакті зі шкірочками, контролюючи яскравість та насиченість кольору. Коли воно отримує потрібний колір, шкірки забирають. В залежності від часу мацерації можна отримати дуже ніжний рожевий відтінок, або насичено рожевий, практично червоний колір.

2. Метод Saignée чи "кровопускання" (так, саме так)

Близько 10% рожевих вин виготовляють водночас із червоними. Тобто переливаючи частину виноградного соку у процесі мацерації в іншу місткість. Дуже практичний спосіб – от тобі одразу і рожеве вино, і червоне стане більш концентрованим, бо відтоді мацеруватися буде трошки менше соку на тій самій кількості шкірочок….

Рожеве вино полюбляли багато відомих людей / Фото Pixabay

3. Змішування червоного і білого.

Взагалі в Старому світі (тобто у країнах Європи) лише столові вина невисокої якості можуть бути отримані шляхом змішування білих та червоних сортів винограду (наприклад, ви можете знайти такі вина в супермаркетах в Іспанії), але у винах високої якості це заборонено. А ось ігристі вина, навіть шампанське – винятки! Тож не лякайтесь, коли на пляшці шампанського побачите разом білий сорт Chardonnay та червоний Pinot Noir. А ось якщо побачите такі сорти на пляшці зі звичайним вином – сфотографуйте та надішліть нам, будь ласка.

Про рожеві вина потрібно знати наступне:

Це найгастрономічніші вина у світі. Майже будь-яка їжа у поєднанні із рожевим вином стане святом та насолодою. Працює навіть зі смаженою картоплею. Рожеві вина часто бувають "солодкуватими". Якщо вам цей ефект до вподоби, шукайте в першу чергу "анжуйські" вина з регіону Луара, Франція. Рожеві вина виготовляють у всьому світі, що простіше вино – то менша ціна. Варто приділити увагу рожевим винам України – минулого року на багатьох сліпих дегустаціях вони показали гарні результати. Рожеві вина не жіночні.

Якщо вам хтось скаже: "рожеві вина для дівчат", посміхніться, похитайте головою та згадайте уроки історії у школі. Адже рожеві вина полюбляв король Франції Філіп IV!

А цей чолов’яга мало того, що в 1308 році полонив Папу Римського в Авіньоні, він ще й орден Тамплієрів винищив!

"Сомельє в зелених штанях" бажає вам рожевого настрою та чудових вин!