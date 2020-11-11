Продовжуємо досліджувати класичні та оригінальні поєднання вина з різноманітними сирами.

Цього разу WineFolly розповідають, яке вино може органічно доповнити сири з пліснявою, а також сири з козячого та овечого молока.

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Сир Горгонзола та ігристий Мускат

Раніше ми говорили про те, що солодкі вина добре пасують "несміливим", ніжним на смак сирам. Проте ви будете здивовані, наскільки солодкий ігристий Мускат добре поєднується с гострою Горгонзолою, особливо якщо раніше ви куштували такі сири лише з важкими, насиченими винами. Після пікантного смаку Горгонзоли вам однозначно захочеться чогось свіжого, і свіжа кислотність Муската забезпечить вам баланс та гармонійність смаку.

До речі, чудово поєднується з італійською Горгонзолою і українське ігристе, наприклад напівсолодке біле SHABO Special Edition Muscat. Його елегантний аромат з тонами тропічних фруктів, чайної рози та цитрусу і насичений та освіжаючий смак гармонійно підкреслюють ніжну кремову текстуру та пряний присмак Горгонзоли.

SHABO Special Edition Muscat/ Фото SHABO

Якщо вам хочеться ще незвичних поєднань: інтенсивний французький Мюнстер та німецький Гевюрцтрамінер.

Спробуйте подавати напівсолодке ігристе вино до гострого сиру з пліснявою/ Фото freepik

Сир Ідіасабаль та Темпранільо

Ці двоє – це водночас гармонія і контраст. Іспанські Ідіасабаль та Темпранільо навіть смак мають схожий: солонуватий та з характерними нотами диму. Повнотіле вино чудово доповнює твердий сир, а його таніни натомість створюють цікавий контраст з приємним масляним присмаком сиру.

Любителям твердих сирів з овечого молока пропонуємо такі поєднання: кислуватий іспанський Манчего та вина з Ріохи, насичений вершковий Саморано та Гренаш або пікантний Ронкаль та Менсія.

До овечих сирів добирайте вина з високою кислотністю, відчутними танінами та інтенсивним, насиченим смаком / Фото gourmetfoodstore

Козячий сир та Совіньйон Блан

Французький Совіньйон Блан з цитрусовими та мінеральними нотами виокремлює горіхові та рослинні аромати у козячому сирі. Вино також має достатній рівень кислотності, аби конкурувати з терпким присмаком та землистими нотами такого сиру.

Відмінно співрацює з твердими козячими сирами і український Совіньйон Блан. Спробуйте поєднати їх з SHABO Reserve Sauvignon Blanc. Аромат цитрусових, білого персика та листя чорної смородини – чудова пара до горіхово-рослинної ароматики козячого сиру, а свіжий, кислотний смак та повне тіло вина створять ідеальний дует з терпкуватим смаком цих сирів.

SHABO Reserve Sauvignon Blanc/ Фото SHABO

Спробуйте також такі комбінації козячих сирів з винами: французький горіховий Шевр та Шенен Блан, делікатний Флоретт та Грюнер Вельтлінер або американський Кремонт та Шаблі.

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Сухі та кислотні білі вина добре підкреслюють смак козячого сиру/ Фото freepik