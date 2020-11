У світі чимало виноробень – старих та нових, великих та малих, надсучасних та класичних. А є й зовсім чудернацькі – як-от крафтова виноробня Tank Garage Winery, що розташована у невеличкому містечку Калістога у долині Напа, у Каліфорнії.

У чому чудернацькість саме цієї виноробні? У тому, що вона розміщена у будівлі старої автозаправки, що була побудована ще у 1930-х роках.

"Коли ми відкривали виноробню у 2014 році, ми не знали, чи це спрацює, – розповідають власники Tank Garage про свій проєкт. – Насправді, деякий час здавалося, що нічого не вийде. Долина Напа, здавалося, була просто не готовою до старої бензозаправки з еклектичними винами та вінтажною атмосферою. Люди, що їхали повз, дивились на нас із подивом, і якщо вони навіть і зупинялися, то намагались заправити авто. Здавалося, ніхто не розумів, у чому прикол".

Біля виноробні стоять справжні старі бензоколонки/ Фото napawineproject

Але потім все раптом змінилося – хтось таки зрозумів, про що ми, включився режим “циганського радіо”, і ось уже Tank Garage Winery стала культовим місцем, а їхні вина – ароматні, інтенсивно насичені, вироблені іноді з маловідомих сортів винограду за унікальними технологіями – наприклад, з використанням карбонічної мацерації (її зазвичай використовують у винах Божоле Нуво) для виробництва білих сухих вин – здобули надзвичайної популярності у регіоні. Окремої уваги заслуговують етикетки вин від Tank Garage: кожна з них – це окремий концепт, створений спеціально під конкретне вино.

Вино 2019 The Revolution Will Not Be Televised, Red Wine, Sierra Foothills/ Фото tankgaragewinery

Отакий він, каліфорнійський крафт. Сподіваємось, що дуже скоро пандемія минеться, і ми з вами зможемо подорожувати сонячною Каліфорнією, тож обов’язково завітаємо до виноробні Tank Garage та продегустуємо ці надзвичайні вина. Мріємо про це! Never Dream Alone, як кажуть власники виноробні. Мріємо разом