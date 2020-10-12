Чи знаєте ви, що таке "автохтон"? Мовою виноробів і виноградарів це – унікальний сорт винограду, властивий тому чи іншому виноробному регіону, абориген. Наприклад, в Італії таких сортів – більше 400, в Грузії – більше 500, в Туреччині – близько 600.

Автохтони є і в Україні. Справжньою гордістю українських виноробів можна вважати білий сорт Тельті-Курук. Найбільші виноградники Тельті-Курук знаходяться в Одеській області і належать виноробній компанії SHABO.

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Тельті-Курук: цікавий український автохтон

У перекладі з тюркського Тельті-Курук означає "лисий хвіст". Свою назву цей сорт отримав завдяки незвичайній формі грона, який дійсно нагадує кінчик лисячого хвоста. На думку вчених, цей сорт з'явився на території України кілька сотень років тому, в період османського панування. Вина Тельті-Курук – своєрідна "візитна картка" компанії SHABO.

Тельті-Курук, виноградники SHABO / Фото SHABO

Тельті-Курук у колекціях вин SHABO

Не так давно ми писали про вертикальну дегустацію витриманих вин SHABO Telti-Kuruk Grande Reserve. Увагу винолюбів також заслуговує вино цього сорту з колекції SHABO Reserve.

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У колекції Reserve представлений Тельті-Курук, не витриманий в дубі. Це вино прекрасно проявляє свій яскравий і унікальний сортовий характер. У його ароматі виразно чутні квітково-фруктові ноти: п'янка біла акація і стигла айва. У смаку – округлість, огрядність, з характерною для шабського терруара мінеральної і свіжим післясмаком.

SHABO Telti-Kuruk Reserve / Фото SHABO

SHABO Telti-Kuruk Reserve: з чим його пити? Поради експертки

З чим краще пити SHABO Telti-Kuruk Reserve? Давайте почуємо думку експертки Вікторії Пархоменко. Вікторія – ресторатор і ресторанний консультант, власниця ресторанів Klukva&Brukva і Asiatique, лідер Slow Food Kyiv, ідеологиня і засновниця культового київського проекту "Гастросреда". Вікторія любить працювати з локальними продуктами і винами.

Фото надано Вікторією Пархоменко​

"До цього вина ідеально підійдуть біле м'ясо, біла риба – тріска, сібас, дорадо на грилі. Відмінно – сіфуд: краби, гребінці, креветки, які відтіняють його свіжість і мінеральність.

Якщо говорити про локальні продукти, цікавою парою до SHABO Telti-Kuruk Reserve буде річкова форель. Вона має ледь помітний солодкуватий присмак, який відмінно підкреслить фруктові ноти в ароматі Тельті-Курук. Для пікантності можемо її делікатно подкоптіть. Гарнір – овочі гриль і пюре з зеленого горошку", – ділиться своїми міркуваннями Вікторія. – "Також чудово підійдуть до нього ніжні ребра коропа, копчені мідії і паштет з азовського бичка з мармеладом з ромашки".

Річкова форель з пюре з зеленого горошку​ / Фото Klukva&Brukva

Ребра коропа / Фото Klukva&Brukva

Копчені мідії / Фото Klukva&Brukva

Паштет з азовського бичка з мармеладом з ромашки / Фото Klukva & Brukva

Визнання експертів і цінителів вин

SHABO Telti-Kuruk Reserve цінують сомельє і любителі вин, а також – міжнародні експерти. Це вино було відзначено нагородами ряду авторитетних міжнародних конкурсів, в тому числі – International Wine Challenge, Decanter Asia Wine Awards і Los Angeles International Wine Competition.

Дегустуйте, підбирайте свою ідеальну пару і насолоджуйтеся чудовим українським автохтоном – SHABO Telti-Kuruk Reserve.