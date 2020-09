Українці, так само як і жителі багатьох інших країн, цього року значно менше виїжджають за кордон, але жагу до подорожей ніхто не відміняв. Внутрішній туризм – тренд сезону, і нам пощастило: Україна багата і морями, і горами, і великою кількістю гарних, унікальних куточків.

Одне з таких місць, що незмінно притягує експертів, винолюбів і просто туристів – перший і поки єдиний в Україні Центр культури вина, створений на базі одного з найбільших виноробних господарств країни – SHABO.

Читайте Українські вина SHABO підкорили мішленівські ресторани Європи

Навіть якщо ви об'їздили половину виноробств Європи, цей об'єкт вас напевно вразить. Що робить його унікальним? По-перше, звичайно ж, – винятковий терруар. Селище Шабо розташоване на перешийку між Чорним морем і Дністровським лиманом. Крім того, що це просто дуже красиво, ця зона має специфічні кліматичні особливості і особливий склад ґрунтів, на яких висаджені виноградники SHABO. Площа виноградників значна: це більше 1200 га, близько 4 млн елітних виноградних лоз і понад 20 сортів винограду. Деякі лози тут ростуть на пісках – фактично, на пляжі. Йдеться, у першу чергу, про знаменитий автохтон, тобто корінний, що зростав у цьому регіоні, сорт винограду Тельті-Курук.

Тельті-Курук – знаменитий сорт винограду / Фото SHABO

Центр культури вина SHABO розташований в самому серці виноградників, тому у вас є відмінна можливість побачити, як росте виноград і як за ним доглядають виноградарі і винороби господарства. Виноградниками, що йдуть за горизонт, можна милуватися нескінченно. І, звичайно ж, викладати приголомшливі фото в Instagram.

Фото SHABO

Цікаво Літо в келиху: ігристе, що дарує літній настрій

Лоза для винороба – це святе, саме тому на території Центру височіє пам'ятник виноградній лозі – єдиний у Європі. Арт-об'єкт висотою близько 4 м виконаний з бронзи, його автор – відомий одеський художник-скульптор Михайло Рева. Ця скульптура – частина унікального ансамблю "Трилогія виноградної лози". Її продовження – колекція скульптурних масок "Лики лози", також від Михайла Реви. Маски створені з бронзи, мармуру і позолочених фрагментів лози.

Фото SHABO

Ще одна арт-експозиція "Центру", гідна уваги – фотовиставка відомого французького фотографа Мішеля Седана. Це цікава колекція фото, виконаних в режимі макрозйомки, під назвою "Shabo terroir" ("Терруар Шабо").

Далеко не всім відомо, що традиції виноградарства та виноробства були закладені в регіоні Шабо ще в античні часи, а 200 років тому переселенці зі Швейцарії заснували тут справжнє виноробне співтовариство. У Центрі культури вина зберегли і відреставрували стародавні швейцарські підвали, в яких тепер розташований справжній Музейний лабіринт, присвячений історії виноробства регіону, починаючи з античних часів.

Однак головним мистецтвом "Центру культури вина" є мистецтво виноробства. Гості "Центру" можуть наживо спостерігати магію всіх виробничих процесів. Рівень технологій та експертиза співробітників SHABO вражає як любителів, так і експертів-виноробів, в тому числі зарубіжних – перевірено. Все знаходиться тут: Винний Дім Шабо, Коньячний Будинок Шабо, а зовсім поруч – і Будинок ігристих вин Шабо.

Фото SHABO

Чи можна провести день в винному комплексі без дегустацій? Звичайно ж, ні, це було б дивно. У Центрі Шабо – 6 чудових дегустаційних залів, а також гордість його творців – енотека "Фамільний Резерв", де можна здійснити закладку вин високої гами на багаторічну пляшкову витримку в ідеальних умовах. На території "Центру" розташоване виносховище, масштаби якого сильно вражають: на 10 тисячах кв. м, на глибині 5 і 9 метрів під землею, знаходяться 2 тисячі бариків, в яких витримуються шабські вина.

Фото SHABO

Ну і, власне, про дегустацію: not to be missed. Вина SHABO відзначені сотнями нагород кращих дегустаційних конкурсів світу і, безумовно, заслуговують найпильнішої уваги.

Дегустація – прекрасна можливість познайомитися з винами SHABO в категорії fine wine за розумні гроші. Гостям Центру пропонують три варіанти дегустації: Стандарт (200 грн / люд.) – 6 вин з колекцій SHABO Класик, Reserve (в тому числі і знаменитий Тельті-Курук, про який ми говорили вище) і ігристе SHABO Special Edition; VIP (460 грн / люд.) – 1 ігристе і 5 тихих вин з преміальних колекцій Grand Reserve і Vaja Grand Cru; VIP + (з відвідуванням Будинку ігристих вин, 599 грн / люд.) – 3 ігристих з колекцій Classic, Grand Reserve і Special Edition, і 5 тихих вин з колекцій Reserve, Grand Reserve і Vaja Grand Cru.

Фото SHABO

Куштувати вина SHABO у поєднанні з традиційною бесарабською і грузинською кухнями також можна у ресторані "Шабський дворик", розташованому неподалік.

Ті вина, які сподобалися вам на дегустаціях, а також інші, в тому числі рідкісні зразки вин SHABO, можна придбати у фірмовому бутіку, тут же, на території комплексу.

Центр культури вина SHABO цікавий для відвідування в будь-який час року. Більше інформації та запис на екскурсії та дегустації – на сайті "Центру" та на сторінці у Facebook.