Салати – це завжди вибуховий мікс різноманітних інгредієнтів, серед яких важко виділити головний. Саме тому дуже легко заплутатись, добираючи гармонійну гастрономічну пару до будь-якого салату. Проте не варто впадати у відчай, адже є деякі секрети.

Виявляється, вся справа – у заправці, і саме на неї потрібно орієнтуватись, обираючи вино до салату. У winefolly та SHABO розповідають про деякі оригінальні поєднання.

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Класичний "Цезар" і Шардоне

Маслянисте, повнотіле витримане Шардоне чудово підійде до кремового, густого та пікантного соусу, яким заправляють класичний “Цезар”. Листя салату ромен, хрусткі крутони, пармезан з заправкою – чудова пара до SHABO Chardonnay Reserve, витриманого у барріках протягом 6 місяців. Свіжість, мінеральність та округлість у смаку цього вина ідеально доповнюють смак салату і соусу.

Повнотілі вина добре поєднуються з заправкою до класичного "Цезаря"/ Фото Chris A. Tweten Unsplash

Вино SHABO Chardonnay Reserve/ Фото: SHABO

Салат Айсберг з беконом і блакитним сиром та Vinho Verde

До класичного салату Айсберг з беконом і блакитним сиром радять добирати португальське Vinho Verde. На перший погляд, це яскраве тропічне вино ніяк не пасує до страви з томатами та беконом, що викладені на салаті айсберг. Проте у ньому є легкий натяк на солодкість, що чудово виокремлює та підкреслює вершковий смак у заправці з блакитним сиром. Молодий та грайливий характер Vinho Verde чудово пасує до її кремової текстури та пряного смаку.

Блакитний сир у цій страві вимагає вина з яскравим смаком/ Фото cleanfoodcrush

Вино Porta 6, Vinho Verde/ Фото okwine

Салат зі шпинату з заправкою з малинового Бальзаміко та Valpolicella Ripasso

Всі ми звикли до того, що насичені червоні Valpolicella бажано поєднувати з червоним м’ясом — наприклад, стейками. Але ж чи можна підібрати до нього пару серед салатів? Відповідь: так! І тут нам також допоможе заправка.

Салат зі свіжим листям шпинату, волоським горіхом, журавлиною та малиновим бальзамічним оцтом найкраще розкривається з італійським Valpolicella Ripasso. Це червоне збалансоване вино з оксамитовою структурою та яскравим букетом з фруктів та вишні підкреслить ягідні нотки у салаті та не переб’є тонкий смак волоських горіхів та шпинату.

Червоне італійське вино з фруктовим букетом найкраще пасує до цього салату/ Фото lifesambrosia

Вино Valpolicella Ripasso Superiore Marogne/ Фото okwine