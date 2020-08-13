Святкуючи сімейну подію або відзначаючи важливу дату, кожен з нас стикається з завданням – що приготувати і яке вино вибрати.

Хочеться, щоб незвичайний вечір запам'ятався усім учасникам. Які поєднання вина і їжі стануть вдалими і допоможуть зробити вечерю незабутнім, ексклюзивно 24 каналу розповіла винний експерт Євгенія Ніколайчук.

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У нашій голові існує величезна кількість стереотипів, це стосується поєднання вина і їжі, у тому числі. Ну, хто з вас не чув стереотипне "до білого – рибу", "до червоного – м'ясо". Пошук ідеальних взаємодій між вином і їжею може перетворитися на абсолютно дивовижне відкриття. І не варто заганяти себе в строгі рамки, – зазначила Євгенія.

Топ-5 поєднань для вечері від Євгенії Ніколайчук

Устриці і ігристе вино Шабо Класик Екстра Брют.

Солонуваті устриці і свіже з ідеальною кислотністю ігристе вино – як пара, створена на небесах. І найкласичніше поєднання.

Це вино з приємним фруктовим ароматом виготовлено з сортів винограду Піно Нуар і Шардоне.

Ідеальна пара запам'ятається гостям вечора / Фото cf

Курячий паштет з варенням із айви і помаранчеве вино. Наприклад, Шабо Ркацителі. Квеврі.

Помаранчеве вино – чудова компанія до паштету​ / Фото gastronom

Качина грудка Sous Vide з журавлинним соусом і Шабо Резерв Сапераві.

Сортове витримане столове сухе червоне вино стане прекрасним доповненням до грудки з журавлинним соусом.

Сухе червоне вино і качина грудка Sous Vide підійде як для сімейної вечері, так і для урочистого заходу​ / Фото cookpad

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Паста з копченими вершками і хамоном з Шабо Тельті-Курук Grand Reserve.

Виготовлене з винограду автохтонного сорту Тельті-Курук сортове сухе біле вино вирізняється квітковим ароматом і освіжаючим смаком.

Паста з копченими вершками і хамоном гармонує з сухим білим Тельті-Курук Grand Reserve / Фото domashniy

Сорбет з дині і Шабо Мускатне Голд.

Ігристе біле вино Шабо – прекрасно доповнить динний сорбет. Таке поєднання не буде приторним і надовго запам'ятається присутнім.

Така пара залишить прекрасні спогади у гостей​ / Фото Євродім