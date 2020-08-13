Вечеря з вином: 5 вдалих поєднань від експерта
Святкуючи сімейну подію або відзначаючи важливу дату, кожен з нас стикається з завданням – що приготувати і яке вино вибрати.
Хочеться, щоб незвичайний вечір запам'ятався усім учасникам. Які поєднання вина і їжі стануть вдалими і допоможуть зробити вечерю незабутнім, ексклюзивно 24 каналу розповіла винний експерт Євгенія Ніколайчук.
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У нашій голові існує величезна кількість стереотипів, це стосується поєднання вина і їжі, у тому числі. Ну, хто з вас не чув стереотипне "до білого – рибу", "до червоного – м'ясо". Пошук ідеальних взаємодій між вином і їжею може перетворитися на абсолютно дивовижне відкриття. І не варто заганяти себе в строгі рамки, – зазначила Євгенія.
Топ-5 поєднань для вечері від Євгенії Ніколайчук
- Устриці і ігристе вино Шабо Класик Екстра Брют.
Солонуваті устриці і свіже з ідеальною кислотністю ігристе вино – як пара, створена на небесах. І найкласичніше поєднання.
Це вино з приємним фруктовим ароматом виготовлено з сортів винограду Піно Нуар і Шардоне.
Ідеальна пара запам'ятається гостям вечора / Фото cf
- Курячий паштет з варенням із айви і помаранчеве вино. Наприклад, Шабо Ркацителі. Квеврі.
Помаранчеве вино – чудова компанія до паштету / Фото gastronom
- Качина грудка Sous Vide з журавлинним соусом і Шабо Резерв Сапераві.
Сортове витримане столове сухе червоне вино стане прекрасним доповненням до грудки з журавлинним соусом.
Сухе червоне вино і качина грудка Sous Vide підійде як для сімейної вечері, так і для урочистого заходу / Фото cookpad
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- Паста з копченими вершками і хамоном з Шабо Тельті-Курук Grand Reserve.
Виготовлене з винограду автохтонного сорту Тельті-Курук сортове сухе біле вино вирізняється квітковим ароматом і освіжаючим смаком.
Паста з копченими вершками і хамоном гармонує з сухим білим Тельті-Курук Grand Reserve / Фото domashniy
- Сорбет з дині і Шабо Мускатне Голд.
Ігристе біле вино Шабо – прекрасно доповнить динний сорбет. Таке поєднання не буде приторним і надовго запам'ятається присутнім.
Така пара залишить прекрасні спогади у гостей / Фото Євродім