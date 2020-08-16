Чилі відносять до країн Нового Світу, але це зовсім не означає, що виноробство тут зовсім молода галузь.

Так склалося, що світу відома точна дата народження цієї галузі – це 9 березня 1555 року. У цей день був видано Акт народження чилійських вин – започаткували перший виноградник. Як бачите, Новосвітська країна Чилі не так вже й нова, пише Сомельє в зелених штанях.

Читайте Винороби відверто про енологічні препарати

Усі ці роки та століття виноробство в країні розвивалось, але вино виготовляли більше для власного вжитку, і лише з кінця 80-х років ХХ століття почалося цілеспрямоване сходження виноробства Чилі на світовий винний ринок.

Сталося це після багаторічної кризи (пам'ятаєте про Піночета?), та з прояву інтересу до виноробного Чилі, з боку іспанських виноробів Miguel Torres і Domecq. Вони відкрили там свої виробництва, показали приклад іншим і вуаля – в галузь потекли інвестиції.

Паралельно стали міняти законодавство, і вже на початку 90-х виноробство Чилі досягло рівня провідних виноробних країн світу. Що, власне, було очікуваним результатом.

Бо основна особливість країни Чилі в її незвичайній, витягнутій формі. Країна Чилі – це вузька, в середньому 180 км в ширину, смужка землі, протяжністю близько 4300 км.

Ліворуч – Тихий океан, праворуч – Анди, що відокремлюють країну від Аргентини, на півночі – пустеля, а на півдні вона декількома кілометрами відокремлена від льодів Антарктиди. Саме ці умови обґрунтовують звання Чилі як "країни з ідеальним виноробним кліматом".

Ідеальні умови для винограду – це не перебільшення. З півночі – найпосушливіша в світі пустеля Атакама, зі сходу – високі Анди, із заходу – Тихий океан, який завдяки прохолодній течії Гумбольдта пом'якшує клімат. З усіх боків Чилі захищена від філоксери та інших хвороб і шкідників. Стабільний клімат, достаток сонця, різноманітні грунти роблять виноградарство у Чилі благодатним заняттям.

Що до сортового фонду, то він, переважно, французького походження. Тут зростають Шардоне, Совіньон блан, Рислінг, Віонье, Мерло, Каберне совіньон, Сіра, Мальбек і місцева зірка – Карменер. Саме завдяки червоним сортам винограду країна стала відомою, окрема історія пов’язана з виноградом сорту Карменер – його вважали зниклим внаслідок філоксери ще у XIX столітті, аж доки у 90-ті роки виноград цього сорту не знайшли у Чилі (завдяки щасливому випадку або помилково, він був завезений туди з Франції).

Останнім часом дуже модно виготовляти вина з винограду сорту Паїс – цим займаються переважно гаражні винороби та на експорт таке вино майже не потрапляє.

Довгий час існувала думка, що чилійські вина прості та невибагливі. Чого так? Бо ціни на чилійські вина були невисокими, внаслідок низької собівартості: і земля, і робоча сила в Чилі дешевше, ніж в Європі, а завдяки ідеальному клімату винороби не мають ніяких додаткових ризиків.

Актуально Вино і мапа світу: секрети виноградників Італії, Франції та Грузії

Споживачів дивують низькі ціни на чилійське вино / Фото Сомельє в зелених штанях

І ось саме ці низькі ціни зіграли з чилійцями злий жарт. Сьогодні тут виробляють чимало прекрасних елітних вин, але споживачі не поспішають їх прийняти – їх бентежить "дешева" репутація цієї виноробної країни.

Сомельє в зелених штанях радить – спробуйте бодай один раз дороге чилійське вино. За останні 10 років галузь так розвинулася, що тепер чилійці можуть похвалитися як тонкими та елегантними Піно Нуарами, так і кислотно-освіжаючими Совіньон Бланами.

З чого можна розпочати знайомство з чилійськими винами?

Estampa Estate Reserva Carmenere/Malbec

У порівнянні з Долиною Майпа, Долина Кольчагуа є відносно молодим регіоном. Однак завдяки розвитку винного туризму її подекуди називають чилійською "Долиною Напа".

Йохана Перейра, головна енологиня винарні Estampa Estate характеризує тутешні вина як дуже фруктові, з гладкими, але вираженими танінами. Між тим Estampa Estate – єдине господарство Чилі, яке орієнтоване тільки на купажі. Таким чином, виноград, зібраний з різних теруарів, надає вину складного характеру. Бленд Карменера та Мальбека – комплексне та фруктове. В ароматі домінують чорні фрукти, смородина та чорний перець.

Estampa Estate Reserva Carmenere/Malbec / fozzyshop

Estampa Fina Reserva Sauvignon/Chardonnay/Viognier

Завдяки впливу океану, Шардоне та Совіньйон Блани Долини Кольчагуа – напрочуд свіжі та яскраві. От взяти бодай Estampa Fina Reserva у виконанні тріо Совіньйон блану, Шардоне та Віоньє. І яке ж воно? Уявіть, що ви сидите вранці на ґанку, повітря ще не прогрілося, а ви приготували чай та порізали собі лимонів. Відчуваєте вже цей аромат цитрусових у ще вогкому ранковому повітрі? А тепер ще уявіть, що ваш сусід щойно скосив траву. Ось приблизно такий в ароматі Estampa Fina Reserva. У смаку всі ті ж самі цитрусові доповнюють фруктові ноти. Дуже бадьоре та гастрономічне.

Estampa Fina Reserva Sauvignon/Chard/Viognier / Фото fozzyshop

Bodega Volcanes de Chile Tectonia Chardonnay

Долина Мальєко вважається ще тим випробуванням для деяких сортів: велика кількість осадів просто не дає їм тут прижитися. Проте такий клімат дуже прийшовся до душі Шардоне, Совіньйон Блану та Піно Нуару – вина з них свіжі та вирізняються яскравою кислотністю. До того ж червона глина та піщані ґрунти долини мають вулканічне походження та забезпечують лозі гарний дренаж. Що ми маємо, відкоркувавши Bodega Volcanes de Chile Tectonia Chardonnay? Інтенсивні відтінки білого персика, груші та айви, мінеральність та бадьору кислотність. Гармонійне та чудово збалансоване. При чому настільки, що вино отримало "срібло" та "бронзу" на конкурсі International Wine Challenge.

Bodega Volcanes de Chile Tectonia Chardonnay / Фото goldengatewine​

Vina Maipo Mi Pueblo Carmenere

Господарство було засноване у 1948 році та є чи не найвідомішою винарнею долини Майпо. А від 1968 року Vina Maipo входить до групи Concha y Toro, найбільшого об’єднання виноробів Чилі. Енолог Макс Вайнлауб відомий своєю любов'ю до Ширазу, якого називає "яскравою зіркою Чилі" та частенько любить його додавати у деякі вина. Проте не в цьому випадку. Моносортове Vina Maipo Mi Pueblo Carmenere прийдеться до смаку усім, хто любить, щоб і слива була, і ожина, і трошки чорної смородини. І прянощів! Прянощів не забудьте.

Vina Maipo Mi Pueblo Carmenere / Фото chilenus

Vina Maipo Gran Devocion Cabernet Sauvignon

А ось до цього вина Макс не забув додати Ширазу))) В результаті ми маємо насичене фруктове вино. У смаку вино відкривається нотами чорного шоколаду та спеціями. Vina Maipo Gran Devocion Cabernet отримало безліч нагород на міжнародних конкурсах, зокрема "бронзу" на International Wine Challenge у 2019 році та "срібло" на Decanter World Wine Awards та все тому ж International Wine Challenge у 2017.

Vina Maipo Gran Devocion Cabernet Sauvignon / Фото ruouvang24h