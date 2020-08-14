Яка унікальність на смак? А який в неї аромат? Ці відповіді знайшли на вертикальній онлайн-дегустації вин Тельті-Курук, яка відбулася вперше в Україні.

Саме з однойменного сорту винограду створено перше в Україні вино Контрольованих найменувань за походженням, що є аналогом французького Appellation d'Origine Controlee. На початку серпня професіонали зібралися, аби розкрити потенціал оригінального та неповторного вина Тельті-Курук різних вінтажів.

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Тельті- Курук Grande Reserve 2015 року – витримка у діжці чудово прикрасила це вино, йому вистачає "тіла", і воно шляхетне. Смак насичений і вино має потенціал до розвитку. Я б із задоволенням спробувала це вино через десять років, – Ірина Грідіна, експерт-учасниця дегустації.

Тельті- Курук отримало свою першу золоту медаль ще у 2016 році / Фото shabo.ua

У процесі розвитку вино зберігає блискучий світло-солом'яний колір. Тут переважає свіжий мінеральний смак, яскрава ароматика ягід агрусу та білої смородини. І тут велика заслуга енологів, які вміють зберегти і підтримати унікальні сортові особливості Тельті- Курук, – такою була більшість оцінок учасників дегустації.

Експерти з міжнародною кваліфікацією розклали смак та аромат по поличках вина різних вінтажів від 2019 до 2014 років, розповіли про потенціал кожної пляшки Тельті- Курук Grande Reserve.

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Це єдиний сорт винограду в Європі, який не змінює своїх органолептичних властивостей протягом сотень років. І дає можливість споживачам спробувати автентичне унікальне вино – яким воно було до філоксери. В Україні сорт Тельті-Курук поширений переважно у Білгород-Дністровському районі Одеської обл. Тут він бере свій початок з часів "турецького періоду". Гроно винограду за формою нагадує хвіст лисиці, що у перекладі з османської і дало таку назву.

Тельті-Курук – візитівка компанії SHABO / Фото shabo.ua

Найбільше та найстарше насадження цього сорту у виноградниках компанії SHABO. Тут займаються реконструкцією ділянок Тельті-Курук методом маркотаж, вирощених з материнських лоз 1978 р. Разом з новими насадженнями цього сорту у SHABO більше 40 га.

Для підвищення якості, кількість виноградних грон на кожній лозі скорочується з 7 кг до 2 кг.

Вино Тельті-Курук – своєрідна візитна картка компанії SHABO. Свою першу нагороду – золоту медаль це вино отримало у 2016 році на міжнародному дегустаційному конкурсі Los Angeles International Wine Competition. За п'ять років у вина Тельті-Курук вже близько 25 медалей на кращих дегустаційних конкурсах світу, серед яких Decanter World Wine Awards, International Wine Challenge, San Francisco International Wine Competition та інші.