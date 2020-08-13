Українські вина SHABO підкорили мішленівські ресторани Європи
Українські вина SHABO можна скуштувати у кращих закладах Лондона (Великобританія) і Парижа (Франція).
Продукція компанії SHABO, яка отримала більше 500 нагород на престижних міжнародних конкурсах, ідеально поєднується зі стравами високої кухні знаменитих ресторанів. Про це 24 каналу повідомили у прес-службі SHABO.
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Чи здивуєтеся ви, зустрівши SHABO у ресторані HIDE у Лондоні? А якщо в Парижі у ресторані Le Cinq офіціант запропонує вам поєднати рататуй з вином SHABO? Так, наше вино ідеально поєднуються зі стравами високої кухні мішленівських ресторанів і з ним вже не перший рік знайомі любителі вина в Європі, – розповіли у SHABO.
Поки ж кордони закриті через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19, знайти улюблені вина SHABO можна в українських закладах.
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Винами SHABO можна насолодитися у ресторанах Лондону та Парижа / Фото shabo.ua
Нагадаємо, SHABO – єдина в Україні компанія, яка отримала право створювати преміальні вина "контрольованих найменувань за походженням" (український аналог французьких Appellation d'origine controlee).
У розпорядженні SHABO – унікальний терруар України, 1200 га виноградників і 4 млн виноградних лоз, більша частина яких – сорти з кращих розплідників Європи: Каберне Совіньон, Каберне Фран, Мерло, Мускат Оттонель, Піно Грі, Піно Нуар, Рислінг Рейнський, Совіньон Блан, Сіра, Трамінер рожевий, Шардоне і інші.