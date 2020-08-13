Українські вина SHABO можна скуштувати у кращих закладах Лондона (Великобританія) і Парижа (Франція).

Продукція компанії SHABO, яка отримала більше 500 нагород на престижних міжнародних конкурсах, ідеально поєднується зі стравами високої кухні знаменитих ресторанів. Про це 24 каналу повідомили у прес-службі SHABO.

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Чи здивуєтеся ви, зустрівши SHABO у ресторані HIDE у Лондоні? А якщо в Парижі у ресторані Le Cinq офіціант запропонує вам поєднати рататуй з вином SHABO? Так, наше вино ідеально поєднуються зі стравами високої кухні мішленівських ресторанів і з ним вже не перший рік знайомі любителі вина в Європі, – розповіли у SHABO.

Поки ж кордони закриті через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19, знайти улюблені вина SHABO можна в українських закладах.

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Винами SHABO можна насолодитися у ресторанах Лондону та Парижа / Фото shabo.ua

Нагадаємо, SHABO – єдина в Україні компанія, яка отримала право створювати преміальні вина "контрольованих найменувань за походженням" (український аналог французьких Appellation d'origine controlee).

SHABO славиться неповторними тихими та ігристими винами, вермутами, бренді, коньяками та виноградною горілкою.

У розпорядженні SHABO – унікальний терруар України, 1200 га виноградників і 4 млн виноградних лоз, більша частина яких – сорти з кращих розплідників Європи: Каберне Совіньон, Каберне Фран, Мерло, Мускат Оттонель, Піно Грі, Піно Нуар, Рислінг Рейнський, Совіньон Блан, Сіра, Трамінер рожевий, Шардоне і інші.