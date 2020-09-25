120 міжнародних експертів одного з найповажніших та найавторитетніших міжнародних конкурсів Mundus Vini 2020 Summer Tasting відзначили вина SHABO.

"Золотими" та єдиними переможцями від України серед 4500 учасників з усього світу стали наші Шардоне Grande Reserve 2015 року та витримане ігристе брют Vaja Grand Cru 2013 року.

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Mundus Vini проводиться з 2001 року в Німеччині, в місті Нойштадт. Конкурс організований на базі Meininger, одного з найстаріших (4 покоління!) та найбільших видавничих будинків, що випускає кілька популярних в Німеччині спеціалізованих видань.

120 міжнародних експертів відзначили вина SHABO / Фото meininger

Система дегустації відповідає стандартам міжнародних виноробних асоціацій (UIOE) і (OIV). Вино оцінюють за 100-бальною шкалою, як суму всіх критеріїв. Дегустація зразків проводиться наосліп. Згідно з правилами OIV, не більше 1/3 продукції може бути нагороджена призами.

Дегустація відбувалася наосліп / Фото meininger

Загалом українські вина SHABO отримали на цьому конкурсі 8 нагород, 6 – з них срібні. Засновник компанії SHABO Гіоргі Іукурідзе відмічає, що подібні перемоги важливі не тільки для іміджу компанії, а загалом для створення бренду українського вина:

"Такі конкурси – це не тільки про поповнення скарбнички перемог винороба. Професійна оцінка міжнародного журі – це зворотний зв'язок, який говорить нам, чи в потрібному напрямку ми рухаємося. Це і про створення бренду українського вина. Сомельє і учасники конкурсу дізнаються про українські вини, їхню високу якість, а значить, можуть про нього розповідати.

Перемоги на іменитих конкурсах важливі для імпортерів, дистриб'юторів міжнародних мереж. Нагороди на міжнародних конкурсах - це відмітка імені та якості для споживача. Зараз вина SHABO є в 18 країнах світу. І це, багато в чому, завдяки тому, що якість нашого продукту відзначають на міжнародних конкурсах. Нашим завданням завжди було і буде – формувати позитивне ставлення до українського вина на світовому ринку. І те, що наші вина – вина України – завоювали близько 600 нагород за останні 5 років – це якраз результати, які говорять самі за себе. Українцям є чим пишатися. І завдання нашої компанії, це право їм забезпечувати".

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Продукція SHABO наразі представлена у 18 країнах світу. Щорічне розширення експортного ринку компанії у значній мірі є результатом перемог на світових винних конкурсах.

За останні п'ять років тихі та ігристі вина SHABO отримали більше 600 міжнародних нагород / Фото meininger

SHABO представить Україну на міжнародній винній виставці ProWein2021, що відбудеться у Дюсельдорфі. Це один з головних спеціалізованих заходів у світі, в якому SHABO бере участь понад 5 років. Представляти бренд вина України продукція SHABO буде і на виставці ProWein Asia у Сінгапурі.