Американські споживачі відтепер також мають можливість купувати вина високих колекцій SHABO Reserve та Grande Reserve, а також бренді VSOP.

З 2020 року компанія розширила присутність своєї продукції у США. Такі можливості для бренду відкрились після участі у міжнародній виставці вин та спиртних напоїв Vinexpo New York 2020, яка відбулась в березні цього року.

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Саме на Vinexpo New York 2020 протягом двох днів професіонали виноробної справи, сомельє, ресторатори, бізнесмени та власники винних бутиків знайомились з продукцією SHABO.

Вина SHABO отримали одразу 13 нагород на Wine&Spirits Wholesalers of America / Фото shabo.ua

Окрім того, у минулому році компанія була єдиним представником від України на професійній виставці Wine&Spirits Wholesalers of America (WSWA), що пройшла в Орландо.

Компанія SHABO стала єдиним представником від України на Wine&Spirits Wholesalers of America / Фото shabo.ua

В рамках конкурсної програми українські вина SHABO отримали одразу 13 найвищих нагород, серед яких 3 медалі – Double Gold, які присуджують лише винам, що обрали усі члени журі конкурсу. Тобто Шардоне Гранд Резерв 2015, Каберне Гранд Резерв 2016 та ігристе Мускат за технологією Charmat визнали одними з кращих вин всього світу. Ці ж Каберне та ігристе Мускат ще завоювали Best in Show.

Неймовірні українські вина продовжують підкорювати світ / Фото shabo.ua

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Wine&Spirits of America – це одна з найграндіозніших подій для виноробів з усього світу, яка об’єднує експортерів, імпортерів, оптовиків та постачальників. Вважається, якщо вашу продукцію відзначили на Wine&Spirits, то ви у світовому тренді. Після оголошення результатів конкурсу, до нас на стенд підійшла велика кількість гостей та експертів, які дали високу оцінку нашим тихим, ігристим винам та бренді. Тож ми плануємо, що у 2021 році знову відправимось на цей важливий івент, – розповів директор департаменту експорту компанії SHABO Станіслав Кобілецький.

У 2021 році SHABO знову візьме участь у Wine&Spirits of America / Фото shabo.ua

Нагадаємо, компанія SHABO представлена у 18 країнах світу та нещодавно відкрила четвертий офіційний магазин за межами України.