Друзі, а чи бувало у вас таке, от поспішаєте на якусь дуже важливу подію, забігаєте до магазину у пошуках гарного вина і стрімко проноситеся повз стенду Нового Світу до "Франції" чи "Італії"? Мовляв, "Чилі" до пікніку – саме воно, а от на святкування річниці чи хрестин краще обрати щось статусніше та серйозніше…

То все ж таки Старий чи Новий Світ? Які вина кращі? Перед тим як відповісти на це питання, розберімося з визначеннями "Старого" та "Нового Світу", пише "Сомельє в зелених штанях".

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Старий Світ – умовно це Європа з її багатовіковими традиціями виноробства.

Новий – країни, де винною справою почали займатися відносно недавно. Це Чилі, Аргентина, Австралія, Нова Зеландія, ПАР, США тощо.

Різниця між двома винними світами також зумовлена ще декількома моментами:

Європейські виробники – скоріше традиціоналісти. Використовуючи й дідівські методи, і новітні технології, вони все ж таки намагаються якнайменше втручатися у процес створення вина. Мовляв, таким чином їх зразки відбивають теруар, а не почерк винороба.

А от виробники Нового Світу те і діло, що ворожать над своїми винами та без кінця експериментують.

Вибір вина – справа смаку / Фото Unsplash

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Стиль та смак вина

Відмінність у стилях двох світів зумовлена не тільки різними підходами до створення вина, а ще й різницею у кліматі. Як правило, регіони Нового Світу тепліші, тому тут виготовляються більш зрілі та пишні вина. Їм характерний вищий рівень алкоголю та виразніші ягідно-фруктові ноти, які подекуди переходять у джемові відтінки.

А от винам Старого Світу притаманна стримана ароматика та вища кислотність.

Найкращий метод зрозуміти різницю між винами Старого на Нового Світу – порівняти один і той самий сорт одного року врожаю з різних куточків світу.

Чи існують погані вина у Новому Світі? Безсумнівно. Так само як і у Європі.

Чи можна назвати новосвітські зразки "простенькими"? У загальному відношенні ні. У тій же самій Франції чи Італії таких прохідних вин теж вистачає – хоч греблю ними гати.

Тож, як бачите, вибір між Старим та Новим Світом – справа виключно смаку.

До слова, нещодавно авторитетний винний журнал Wine Enthusiast віддав Карменеру чилійської винарні Santa Carolina 90 балів та вніс до списку 100 найкращих винних покупок. Ще одне чилійське господарство Bodega Volcanes отримало "золото" (96 балів) від журналу Decanter за Tectonia Chardonnay.