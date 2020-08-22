Бездоганний імідж і статус вина настільки міцно закріпився у суспільстві, що відомі люди все більше долучаються до його виробництва. Багато знаменитостей обзавелися виноградниками та випустили власне вино, яким пишаються.

Якими винними брендами володіють публічні особи і в чому їх особливості, розповідає 24 канал.

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24 канал раніше вже розповідав про знаменитостей, які стали виноробами. Серед них – французькі актори П'єр Рішар і Жерар Депардьє, англійський музикант Стінг, голлівудські зірки Анджеліна Джолі та Бред Пітт, Антоніо Бандерас, режисер Френсіс Форд Коппола, якого, до речі, називають найвідомішим зірковим виноробом у США.

Однак і інші відомі люди захоплюються вином. Так, актор Сем Нілл отримав господарство Neill and Co у Новій Зеландії у спадок, але настільки захопився виноробством, що розширив активи, купивши виноградники біля Квінстауна. Кілька вин він випускає під брендом Picnic. Вони поставляються лише на територію США.

Сем Нілл серйозно захопився виноробством завдяки спадку / Фото blogovine

Влітку 2020 року голлівудська актриса Кемерон Діас разом з подругою створила новий винний бренд Avaline. Цікавий факт: зірка підбирала назву для бренду серед імен для новонароджених, так з'явився Avaline.

Для назви бренду актриса вибрала жіноче ім'я​ / Фото Avaline

В асортименті представлені відразу два органічних сухих вина – біле і рожеве. За інформацією бренду, вина не містять ніяких штучних добавок і відмінно підходять для вегетаріанців. Вартість однієї пляшки вина від Діаз у США становить 24 долари.

Кемерон Діас своє вино називає "чистим"​ / Фото Avaline

Ще одна відома актриса Дрю Беррімор пишається своїми винами. Її перше Barrymore Pinot Grigio з білих сортів винограду, вирощених у регіонах Венето, Фріулі і Альто-Адідже (Італія) отримало золоту медаль найбільшого міжнародного конкурсу Le Challenge International du Vin.

Обожнюю біле вино, і це чудово, що у мене вийшло зробити бізнесом те, що я люблю у звичайному житті, – відзначила актриса.

Пізніше Беррімор спільно з винним господарством Carmel Road Winery у Каліфорнії випустила червоне і рожеве вино. Ціна стартує від 15 євро за пляшку.

Дрю Беррімор серйозно захопилася виноробством​ / Фото vinoteka

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Президент США Дональд Трамп у 2011 році придбав винний завод. Trump Vineyard Estates, який розташований у Вірджинії, перед виборами президента США Трамп передав в управління своєму синові Еріку.

Trump Winery виробляє ігристі, а також тихі білі і червоні вина / Фото trumpwinery

У 2015 році на виноробні відкрили розкішний бутик-готель, в якому можуть зупинитися всі бажаючі. Особняк з 45 кімнатами був названий "одним зі справжніх скарбів США".

Це найбільший винний завод на Східному узбережжі... Ми робимо таке ж гарне вино, яке ви можете отримати у будь-якій точці світу, – заявляв Дональд Трамп під час своєї передвиборної кампанії.

Трамп передав розкішну виробню в управління сину / Фото trumpwinery

Американська співачка, колишня солістка The Black Eyed Peas Фергі обзавелася виноградниками у Каліфорнії і створила винний бренд Ferguson Crest.

Я не можу придумати більш досконалого способу вшанувати спадщину моєї сім'ї і продовжити традицію теплоти і щедрості, окрім як поділитися з вами колекцією вин Ferguson Crest, останнім подарунком від мого надзвичайного батька, – казала Фергі.

Фергі пишається своєю виноробнею / Фото Ferguson Crest