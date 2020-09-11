У сучасному світі існує безліч винних аксесуарів і гаджетів, але не всі вони дійсно корисні і практичні.

Які пристосування знадобляться будинку поціновувачам вина, розповідає ізраїльський ресурс Vinotours.

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Штопор Найвідоміший винний аксесуар, за допомогою якого можна відкоркувати улюблене вино. Існує безліч видів і різновидів штопора. Поговоримо про три основних.

Ніж сомельє

Також називають "винний ключ" або "один офіціанта". Цей двоступеневий штопор винайдений у 1882 році Карлом Венке і запатентований у Німеччині, Англії і США. Він є найпоширенішою моделлю серед професіоналів. Ніж сомельє використовують винороби, винні експерти, дегустатори та ін.

Ніж сомельє користується популярністю серед винних експертів / Фото vino2rs

Візуально він нагадує складаний ніж і дуже простий у використанні. Маленьким лезом зрізається верх капсули на пляшці, вкручують гвинт у корок на 4 витка (до передостаннього), після цього в два прийоми витягуємо пробку, упираючи поріжки важеля у скло.

Електричний штопор

Простий гаджет для відкупорювання вина: натискаєш на одну кнопку – штопор вкручується, тиснеш на іншу – пробка витягується.

Електричний штопор – найпростіший у використанні / Фото vino2rs

Механічний кролик

Штопори за способом приведення у дію бувають ручні, механічні, електричні і пневматичні. У "кролика" працює механічна система передачі зусиль.

Англійська назва штопора Lever або Rabbit corkscrew через його зовнішній вигляд / Фото vino2rs

Для того щоб відкоркувати вино, потрібно опустити важіль – гвинт вкрутиться у корок, далі важіль необхідно потягнути вгору і пробка витягнеться з пляшки.

У комплекті з "кроликом" часто продається ніж для зрізання капсули. Такі набори часто йдуть у подарунковій упаковці.

Келихи

Ці аксесуари знадобляться кожному без винятку. Сьогодні у тренді келихи, що не розбиваються. Вони виробляються з матеріалів, які зовні не відрізнити від кришталю. Такий посуд ідеально підійде тим, хто виїжджає на дегустації або пікніки. Правда, ціну низькою не назвеш.

Підвіски для келихів

Маркери або підвіски допоможуть вам знайти свій келих на численному заході. Це можуть бути затискачі на ніжку, а можуть бути і ювелірні вироби ручної роботи.

Подібні аксесуари кріпляться на ніжку келиха / Фото vino2rs

Це лише мала частина актуальних гаджетів для цінителів вина, існує також багато інших цікавих дрібниць, проте ці пристосування точно знадобляться вам вдома.