Мабуть, ви неодноразово чули, що якість вина можна визначити за його "сльозами", або "ніжками". Німці ще називають їх "церковними віконцями".

Усі ці назви об’єднує один і той самий процес: після першого ковтка або аерації келиха на його стінках іноді утворюються краплі. І, мовляв, якщо вони виразніші, тим краще вино. Звідки ж ті самі ніжки ростуть, розповідає Сомельє в зелених штанях.

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Ці усі дивні ефекти пояснює колоїдна хімія та гідродинаміка. Ще у 1865 році італійський фізик Карло Марангоні опублікував дисертацію, присвячену цьому явищу. Річ у тім, що молекули рідини розташовані щільно. Ті, що знаходяться всередині, притягуються рівномірно на всі боки – вгору, вниз, вправо і вліво. А ті молекули, які знаходяться на поверхні, притягуються лише всередину.

Краплі на стінках келиха утворюються після першого ковтка / Фото imvino

Для них сила тяжіння не скомпенсована, через це складається враження, що на поверхні рідині виникає щільна плівка.

Вино складається з двох типів рідини – води та етанолу. А етанол має більш низький, ніж у води, поверхневий натяг. Тому що більше спирту у вині, то нижчим є коефіцієнт цього самого поверхневого натягу.

– води та етанолу. А етанол має більш низький, ніж у води, поверхневий натяг. Тому що більше спирту у вині, то нижчим є коефіцієнт цього самого поверхневого натягу. Біля стінок келиха вино як би прилипає, у цьому місці вміст спирту через його випаровування зменшується, коефіцієнт тяжіння зростає, і виникає мікротечія вгору до того моменту, поки гравітація не візьме своє і краплі не стечуть назад у келих.

У закритій пляшці ефекту не буде / Фото Сомельє у зелених штанях, Facebook

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До речі, ви можете помітити, що цього ефекту у закритій пляшці не буде – це пояснюється відсутністю випаровування. А ось цукор у вині впливає на швидкість, з якою краплі стікатимуть по стінкам келиха, тому у солодких винах "сльози" тримаються довше. Тож зробити невеличкий аналіз стосовно місткості алкоголю та цукру у вині по "ніжках" можна, а ось ворожити за візерунками, якісне воно чи не дуже – ні.