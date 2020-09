The World's Best Vineyards оголосив кращі місця для винного туризму.

До десятки кращих потрапили виноробні Чилі, Португалії, Франції, Італії, Іспанії, США, Австрії, Уругваю та Аргентини, пише thedrinksbusiness.

Щорічно сайт The World's Best Vineyards називає 50 найцікавіших виноробів світу, на яких можна не лише спробувати неймовірні вина, а й відпочити, відвідати гарні ресторани, відмічені зіркою Мішлен, і побачити старовинні погреби і архітектурні чудеса сучасності.

Кращі виноробні визначають 500 винних експертів, сомельє і журналістів в туристичній та винній галузях. У 2020 році до списку потрапили виноградні господарства у 18 країнах і на п'яти континентах. Серед найвідоміших – Château d'Yquem, Antinori, Penfolds, Château Margaux.

ТОП-10 виноробень

VIK Winery

Країна – Чилі, регіон – Долина Качапоаль. Особливість цієї виноробні – червоні вина у стилі Бордо з винограду сортів Каберне Совіньон і Карменер. У виноробні діють два спа-салони для відвідувачів.

VIK Winery / Фото The World's Best Vineyards

Antinori nel Chianti Classico

Країна – Італія, регіон – Тоскана. Стиль вина – супертоскана і К'янті. Сім'я Антінорі займається виноробством з 1385 року. Особливість – дивовижна архітектура виноробні, побудованої за проектом відомого архітектора Марко Казамонті. Концепція – "невидима виноробня": будівля повторює вигин пагорба, йдучи під землю і не порушуючи гармонії природного пейзажу.

Antinori nel Chianti Classico / Фото The World's Best Vineyards

Quinta do Crasto

Країна – Португалія, регіон – Дору. Стиль – столові вина і портвейн. Особливості – дивовижні тераси з виноградниками, басейн з видом на річку Дору, екскурсії на виноробню, дегустації вин, прогулянки на пароплаві по річці.

Quinta do Crasto​ / Фото The World's Best Vineyards

Château Smith Haut Lafitte

Країна – Франція, регіон – Бордо. Стиль – червоні вина з сорту винограду Каберне Совіньон. Особливості – готель Les Sources de Caudalie і спа-салон Vinotherapy, ресторан La Grand'Vigne (відзначений двома зірками Мішлен).

Château Smith Haut Lafitte / Фото The World's Best Vineyards

Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal

Країна – Іспанія, регіон – Ріоха. Стиль – культовий Каберне Совіньон. Особливості – футуристична архітектура виноробні і готелю, побудованих за проєктом всесвітньо відомого архітектора Френка Гері, і, ресторан, відзначений зіркою Мішлен.

Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal / Фото The World's Best Vineyards

Robert Mondavi Winery

Країна – США, регіон – Долина Напа. Виноробня заснована легендарною постаттю в виноробстві США – Робертом Мондаві. Сорти – Каберне Совіньон і Совіньон Блан. Особливості – щорічний літній фестиваль, історичний виноградник To Kalon.

Robert Mondavi Winery​ / Фото The World's Best Vineyards

Montes

Країна – Чилі, регіон – Долина Кольчагуа. Стиль – повнотілі червоні вина Нового Світу. Особливості – виноробня побудована за принципами фен-шуй.

Montes / Фото The World's Best Vineyards

Domäne Wachau

Країна – Австрія, регіон – Вахау. Сорти – Грюнер Вельтлінер, Рислінг. Особливості – палац у стилі бароко, виноградники на скелях.

Domäne Wachau​ / Фото The World's Best Vineyards

Bodega Garzón

Країна – Уругвай, регіон – Малдонадо. Стиль – червоні і білі вина Нового Світу. Особливості – ультрасучасна архітектура виноробні, приголомшливі види на долину, новаторські вина Уругваю.

Bodega Garzón / Фото The World's Best Vineyards

Zuccardi Valle de Uco

Країна – Аргентина, регіон – Долина Уко. Стиль вина – Мальбек. Особливість – велика виноробня, ресторан, високогірні вина.

Zuccardi Valle de Uco / Фото The World's Best Vineyards

